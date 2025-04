Старший эксперт по исследованиям и развитию Razom We Stand рассказала о компании, являющейся партнером путинского режима на протяжении многих лет

Март 2025 года. Париж. В том же суде, где в тот день слушали дела против Саркози и Депардье, выступала Razom We Stand. Мы свидетельствовали в защиту Янника Жадо – французского политика, который еще в 2022 году назвал TotalEnergies "соучастником военных преступлений Путина". За это на него подали в суд.

TotalEnergies – французская международная компания с диверсифицированными источниками производства энергии, присутствующая в 130 странах мира, которая производит и реализует в мировом масштабе нефть, природный газ, биотопливо.

Дело ради 1 евро возмещения, но в то же время дело об отстаивании интересов миллионов украинцев, которые ежедневно страдают от атак, разрушающих жизнь, семьи и инфраструктуру. Янник вслух озвучил то, что уже присутствовало в публичном пространстве задолго до начала полномасштабного вторжения России. Глобальные нефтегазовые компании, включая Total, годами подпитывали амбиции Путина. Сначала было вторжение в Грузию, затем аннексия Крыма, теперь полномасштабная война против Украины.

Однако TotalEnergies, в отличие от других компаний, имеет уникальную техническую экспертизу, интересовавшую Путина и его окружение для экспансии в Арктике.

TotalEnergies стала ключевым партнером "НОВАТЭКА" — компании, поставляющей газ для финансирования российской армии. Их сотрудничество в рамках "Арктик СПГ" — это не просто бизнес, а техническое соучастие в укреплении путинского газового оружия. TotalEnergies активно участвовала в двух флагманских СПГ-проектах "НОВАТЭК", владея 20% акций в "Ямал СПГ", запущенного в 2017 году, и 10% акций "Арктик СПГ 2", а также владела 19,4% акций самого ПАО "НОВАТЭК".

Подобно "Северному потоку-2", проекты "Ямал СПГ" и "Арктический СПГ-2" были использованы Россией для диверсификации маршрутов поставок газа в Европу, создавая обходные пути от газотранспортной системы Украины, которая исторически являлась основным маршрутом транзита газа. Имея альтернативные маршруты поставки газа, Путин развязал себе руки для кровавой войны в Украине, и он начал ее, считая, что имеет полный контроль над газоснабжением Европы.

Все время с начала полномасштабной войны TotalEnergies продолжала быть инвестором проекта "Арктика-2" и только в 2024 году объявила форс-мажорные обстоятельства в соответствии с действующими контрактами.

Все иностранные акционеры проекта – французская TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC, а также консорциум японских Mitsui и JOGMEC – были вынуждены объявить форс-мажор для участия в "Арктик СПГ-2". Каждая из них владела 10% акций "Арктик СПГ-2". 60% акций принадлежит российскому "НОВАТЭКу". Такой шаг был сделан не из-за "доброй воли" заинтересованных сторон, а из-за того, что 2 ноября 2023 года Министерство финансов США внесло проект Arctic LNG 2 в санкционный список. Ведомство также определило 31 января 2024 года крайним сроком для завершения соглашений по "Арктик СПГ-2".

Таким образом, Total является партнером путинского режима на протяжении многих лет, ведь в отличие от других нефтегазовых компаний имеет опыт в критически важных технологиях и инжиниринговых услугах, необходимых для реализации стратегических планов России по расширению экспорта энергоносителей.

Вопрос политической ответственности нефтегазовых компаний уже много лет находится в центре публичных дебатов, не только на международной арене, но и в Украине.

С момента оккупации Крыма в 2014 году 9 европейских и американских компаний, добывающих ископаемое топливо, включая TotalEnergies, заплатили России 15,8 миллиарда долларов налогов и сборов в бюджет, который стал наиболее "милитаризованным" со времен СССР. Запад допустил ужасную ошибку, позволив президенту Путину избежать ответственности за аннексию Крыма и развязывание войны против Украины в 2014 году.

Именно в тот период вопрос об ответственности нефтяных компаний оказался в центре внимания украинского гражданского общества. В 2015 году ровенские активисты выступили с публичным призывом отказаться от газа, который подпитывает путинский режим.

Через несколько дней после полномасштабного вторжения Extinction Rebellion (XR) Ukraine, в открытом письме, направленном в европейскую прессу, утверждало, что вторжение Путина в Украину было частично профинансировано за счет европейских денег. Ведь на 2022 год Европейский Союз в значительной степени зависел от импорта из России для удовлетворения своих энергетических потребностей. В 2019 году, по оценкам Европейской комиссии, более половины энергетических потребностей ЕС удовлетворялись благодаря внешним поставкам, большинство из которых поступало из России. По данным Евростата, в 2019 году 41% импорта природного газа в ЕС поступил из России. Около 26,9% всего импорта сырой нефти было поставлено российскими компаниями, а также 46,7% от импорта твердого топлива в ЕС.

Эти средства поддержали вторжение России в Грузию в 2008 году, помощь Москвы режиму Асада в Сирии в 2011 году, вторжение и аннексию Крыма в 2014 году, а теперь полномасштабную войну в Украине.

Приводить данных можно много. Факт остается фактом: соучастие – это не только непосредственное участие в совершении преступления. Это и пособничество путем предоставления материалов, средств, помощи и т.д.

TotalEnergies, как и многие другие международные нефтяные компании, не выходящие с рынка России, — ответственны за придание Путину уверенности в его безнаказанности.

Мы верим: правду нельзя осудить. Пусть этот суд станет прецедентом. И пусть это будет только началом ответственности для компаний, котрорые кормят войну.

May it please the court.

NB (решение по делу будет вынесено 06 июня 2025 г.)