Уникальный житель Черного моря оказался на грани исчезновения (фото)

Загадочный хищник Черного моря оказался на грани исчезновения

Каменный краб (Eriphia verrucosa) – один из самых интересных жителей Черного моря. Этот вид краба распространен от атлантического побережья Великобритании до Азорских островов и западной Африки, встречается в Средиземном, Адриатическом, Мраморном и Черном морях.

В Украине его можно увидеть у Крымского полуострова и острова Змеиный. Однако сегодня он нуждается в особом внимании и охране.

Внешний вид и особенности

Карапакс (спинная часть панциря) каменного краба имеет ширину до 10 см и длину до 8 см. Он выпуклый с относительно гладкой поверхностью, а лобный край сформирован восемью тупыми зубчиками. Глаза краба маленькие и расположены на тонких глазных стеблях. Цвет панциря обычно красно-бурый, что позволяет ему маскироваться среди камней.

Образ жизни

Каменный краб – донное животное, обитающее на глубинах до 30 метров, преимущественно в местах с каменистым грунтом. Он также встречается у берега на глубине до 3 метров в безлюдных местах. Крабы охраняют свое убежище среди камней и близлежащую территорию от других жителей.

Питание и поведение

Каменный краб почти не питается органическими останками, как другие виды крабов. Он является ловким хищником, охотящимся на мелких рыбок, моллюсков, червей и улиток преимущественно ночью на мели. Эти крабы могут находиться на суше определенное время, если их жабры остаются влажными, они активны ночью, когда выходят на мель для охоты на мелких животных.

Спаривание у каменных крабов происходит после линьки, когда экзоскелет полностью затвердеет. Самка может откладывать до 130 тысяч яиц, которые вынашивают в течение 4-6 недель.

Охрана

Из-за загрязнения и изменения экосистемы численность каменного краба значительно уменьшилась, что привело к его занесению в Красную книгу Украины. Охраняется в природных заповедниках Мыс Мартьян и Карадагском. Нарушение требований природоохранного законодательства по охране этого вида влечет административную ответственность.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что животное, почти не изменившееся за 30 млн лет, может исчезнуть в Украине навсегда. Раньше они были распространены по всей Европе, но сейчас их количество значительно сократилось.