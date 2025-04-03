Зимние морозы и снегопад. Какому из регионов больше всего не повезет с погодой 6 апреля

Весеннее тепло отступит

На смену аномально теплой весне в Украину движется настоящее ненастье с сильным ветром, морозами и снегом. Уже в воскресенье, 6 апреля, почти всю территорию страны накроют осадки и похолодание, но больше всего не повезет западным областям.

Об этом свидетельствуют данные портала Ventusky. В Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях ожидаются морозы.

Где будет самая плохая в Украине погода 6 апреля

В разгар весны горные регионы западной Украины ожидают морозы на протяжении всех суток. Столбик термометра будет колебаться от -1 до -6 градусов. На большинстве территорий будет дождь, а вот на западе — заснежит. Осадки прогнозируются на весь день, что значительно ухудшит состояние дорог.

К тому же 6 апреля синоптики прогнозируют усиление ветра до 20-24 м/с, в других областях порывы составят до 20 м/с. По данным портала, на западе и севере в течение воскресенья будет держаться почти зимняя погода, а вот в центре, на востоке и юге будет до +5 градусов с дождями.

В то же время, как прогнозирует Укргидрометцентр, 6 апреля Украину ожидают значительные осадки и похолодание. Однако морозы синоптики обещают только ночью.

Погода в Украине 6 апреля

Напомним, что перед снегопадами в Украину придет настоящее лето, но ненадолго.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что погода в апреле удивит своими выходками, ведь Украину ожидают не только снег и грозы.