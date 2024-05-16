"Укрнафта" платит деньги по недействительным скретч-картам

Таких дел с десяток

Государственная нефтедобывающая компания "Укрнафта" проигрывает суды клиентам, получившим от нее недействительные топливные скретч-карты.

"Телеграф" нашел несколько дел, которые "Укрнафта" проиграла. Вот два примера: один иск подала Укрзализныця, другой — Черниговский поселковый совет Бердянского района.

В общем таких дел пока можно найти с десяток. Скретч-карты "Укрнафта" получила от группы "Приват". Об этом пишет Дмитрий Грицай в статье "Схема на 5 миллиардов. Как государство может потерять деньги из-за Коломойского и талоны на горючее".

"Укрнафта" накопила топливные талоны и скретч-карты сети АЗС "Авиас" на 115 млн литров горючего ориентировочной стоимостью до 5 млрд грн. Это было еще в то время, когда компанией управляла группа "Приват".

В 2022 году "Укрнафта" была национализирована. И компания не смогла ничего сделать с картами, поскольку они были заблокированы. Но дочерняя компания "Укрнафта-постач" успела выдать эти талоны некоторым клиентам. Которые так же не смогли их отоварить. Из-за чего с государственной компанией начали судиться владельцы таких талонов и выигрывать судебные иски.

Шансы "Укрнафты" получить хоть что-то по скандальным скретч-картам почти нулевые. У компаний, которые их эмитировали, нет ни имущества, ни финансовых оборотов. А крупнейший оператор "приватовской" сети АЗС, "Авиас", признан банкротом. Теперь компании ожидает ликвидация.