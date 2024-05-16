"Укрнафта" платить гроші по недійсним скретч-карткам

Таких справ наразі з десяток

Державна нафтодобувна компанія "Укрнафта" програє суди клієнтам, що отримали від неї недійсні паливні скретч-картки.

"Телеграф" знайшов кілька справ, які "Укрнафта" програла. Ось два приклади: один позов подала Укрзалізниця, інший — Чернігівська селищна рада Бердянського району.

Загалом таких справ поки можна знайти з десяток. Скретч-карти "Укрнафта" отримала від групи "Приват". Про це пише Дмитро Грицай в статті "Схема на 5 мільярдів. Як держава може втратити гроші через Коломойського і талони на пальне".

"Укрнафта" накопичила паливні талони та скретч-карти мережі АЗС "Авіас" на 115 млн л пального орієнтовною вартістю до 5 млрд грн. Це було ще в ті часи, коли компанією керувала група "Приват".

У 2022 році "Укрнафту" було націоналізовано. І компанія не змогла нічого зробити з картами, оскільки їх було заблоковано. Але дочірня компанія, "Укрнафта-постач" встигла видати ці талони деяким клієнтам. Які так само не змогли їх отоварити. Через що з державною компанією почали судитися власники таких талонів – та вигравати судові позови.

Шанси "Укрнафти" отримати бодай щось по скандальним скретч-картам майже нульові. У компаній, що їх емітували, немає ані майна, ані фінансових оборотів. А найбільшого оператора "приватівської" мережі АЗС, "Авіас", визнано банкрутом. Тепер на компанію очікує ліквідація.