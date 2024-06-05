Скользкая дорожка. Почему поляки снова остановили границу и как это ударит по ценам

Вчера фуры остановились на одном пункте пропуска

Польская граница снова останавливается. 4 июня польские фермеры заблокировали пункт пропуска "Рава-Русская — Хребенное", из-за чего движение грузовиков практически прекратилось.

В этот раз блокада должна быть короткой. Как рассказал "Бизнес-Телеграфу" глава Ассоциации международных автоперевозчиков (АСМАП) Владимир Балин, еще вчера была надежда, что польские аграрии разойдутся по домам. Впрочем, скорее всего, граница будет оставаться перекрытой до выходных.

Причина активизации фермерских протестов – выборы в Европарламент, которые будут проходить с 6 по 9 июня.

Прошлые блокировки украинско-польской границы больно ударили по украинским перевозчикам, экспорту и импорту, а также поступлению таможенных платежей в бюджет. Чего ждать сейчас?

Блокада под выборы

4 июня польские протестующие почти остановили движение фур на пропускном пункте "Рава-Русская — Хребенное". "Лимиты" на въезд грузовиков в Украину — всего два запуска по 12 авто, а для гуманитарных грузов — до 4 машин в час.

Требования польских фермеров с последних "акций" (окончившихся только в апреле) не изменились: пересмотр условий ввоза украинской аграрной продукции в ЕС и призывы к местным властям улучшить поддержку селян.

Почему митингующие снова перекрыли границу? Ответ прост – выборы.

"В воскресенье, 9 июня, последний день выборов в Европарламент, попасть в который очень хотят "левые" партии. В рамках предвыборной кампании они усилили агитацию. Особенно в Люблинском воеводстве, где традиционно много сторонников партий PIS и "Конфедерации", относящихся именно к "левому" крылу. Это в основном аграрный регион, очень зависимый от дотаций. Поэтому вывести на границу митингующих было несложно", — говорит Балин.

"Это последний рывок в предвыборном забеге в Европарламент. На следующей неделе блокада должна закончиться", — добавляет заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Прошлая блокада польской границы наделала немало бед. В очередях стояли тысячи грузовиков, значительно подорожали перевозки, возникли задержки в экспорте и импорте, упали таможенные поступления в бюджет. "Как только блокаду границы сняли, таможенные сборы сразу начали увеличиваться. Здесь прямая зависимость от ситуации с движением грузовиков. И, например, в мае собрали 49 миллиардов гривен, что на 5 миллиардов превысило планы Минфина", — сказал "Телеграфу" глава профильного комитета Рады по финансам и налоговой политике Даниил Гетманцев.

Будет ли новый коллапс на границе

Как будет в этот раз? По данным "Укртрансбезопасности", на пропускном пункте "Рава-Русская — Хребенное", который заблокировали польские фермеры, утром 4 июня была довольно небольшая очередь — всего 34 грузовика. Для сравнения: на пункте "Ягодин — Дорогуск" в то же время стояло 237 фур, "Краковец — Корчова" — 281 авто.

После 18 мая, когда вступил в силу новый закон о мобилизации, транспортный поток в направлении ЕС существенно уменьшился. Как уже писал "Телеграф", водители-дальнобойщики, опасаясь усиления проверок военно-учетных данных на границе, "взяли паузу". Они просто отказываются выходить в рейсы, из-за чего у многих транспортных компаний простаивает почти половина автопарка.

К тому же после прошлых блокад границы многие экспортеры и импортеры переориентировали грузы на доставку по железной дороге или по морю. Так что и без поляков поток грузовиков в направлении Евросоюза сократился. И такого удара по украинской экономике, как был в прошлый раз, уже не ожидается.

"Пункты пропуска на польской границе сейчас недозагружены. После снятия блокады в апреле удалось установить хрупкое равновесие. Время в очередях измерялось не днями, как до этого, а часами, а в некоторых случаях даже минутами. Блокировка пункта "Рава-Русская — Хребенное" на несколько суток критически эту ситуацию не изменит, перевозчики просто поедут на другие пункты, которые работают в привычном режиме. Поэтому стоимость перевозок не изменится. Но если митинг будет продолжаться дольше, то снова можем почувствовать нехватку пропускной способности границы, потому что через "Рава-Русскую — Хребенное" едет до 15% всех грузовиков. И, если такое случится, могут вырасти и тарифы на перевозку", — пояснил "Телеграфу" операционный директор группы логистических компаний Zammler Александр Кирилюк.

Но, как показывает опыт, даже после окончания выборов в Европарламент сохраняются риски, что польские фермеры и дальше будут блокировать границы по любому поводу, пока делать это не запретят местные власти. Они пока молчат. Поэтому для украинских компаний польские границы будут и дальше оставаться весьма ненадежным путем в Европу.