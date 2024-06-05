Хиткий шлях. Чому поляки знову зупинили кордон і як це вдарить по цінах

Вчора фури зупинились на одному пункті пропуску

Польський кордон знову зупиняється. 4 червня польські фермери заблокували пункт пропуску "Рава-Руська — Хребенне", через що рух вантажівок практично припинився.

Цього разу блокада має бути короткою. Як розказав "Бізнес-Телеграфу" голова Асоціації міжнародних автоперевізників (АСМАП) Володимир Балін, ще вчора була надія, що польські аграрії розійдуться по домівках. Втім, скоріш за все, кордон буде залишатися перекритим до вихідних.

Причина активізації фермерських протестів — вибори до Європарламенту, що проходитимуть з 6 по 9 червня.

Минулі блокування українсько-польського кордону боляче вдарили по українських перевізниках, експорту та імпорту, а також надходженню митних платежів у бюджет. Чого очікувати зараз?

Блокада під вибори

4 червня польські протестувальники майже зупинили рух фур на пропускному пункті "Рава-Руська — Хребенне". "Ліміти" на в`їзд вантажівок в Україну — усього два запуски по 12 авто, а для гуманітарних вантажів — до 4 машин на годину.

Вимоги польських фермерів з останніх "акцій" (що закінчилися лише у квітні) не змінилися: перегляд умов ввезення української аграрної продукції до ЄС та заклики до місцевої влади покращити підтримку селян.

Чому мітингувальники знову перекрили кордон? Відповідь проста — вибори.

"У неділю, 9 червня, останній день виборів до Європарламенту, потрапити до якого дуже хочуть "ліві" партії. У рамках передвиборчої кампанії вони посилили агітацію. Особливо в Люблінському воєводстві, де традиційно багато прихильників партій PIS і "Конфедерації", що відносяться саме до "лівого" крила. Це в основному аграрний регіон, дуже залежний від дотацій. Тож вивести на кордон мітингувальників було нескладно", — каже Балін.

"Це останній ривок у передвиборчому забігу до Європарламенту. Наступного тижня блокада має закінчитися", — додає заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Минула блокада польського кордону наробила чимало лиха. В чергах стояли тисячі вантажівок, значно здорожчали перевезення, виникли затримки в експорті та імпорті, впали митні надходження в бюджет. "Як тільки блокаду кордону зняли, митні збори відразу почали збільшуватися. Тут пряма залежність від ситуації з рухом вантажівок. І, наприклад, у травні зібрали 49 мільярдів гривень, що на 5 мільярдів перевищило плани Мінфіну", — сказав "Телеграфу" голова профільного комітету Ради з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев.

Чи буде новий колапс на кордоні

Як буде цього разу? За даними "Укртрансбезпеки", на пропускному пункті "Рава-Руська — Хребенне", який заблокували польські фермери, зранку 4 червня, була досить невелика черга — всього 34 вантажівки. Для порівняння: на пункті "Ягодин — Дорогуськ" в той самий час стояло 237 фур, "Краківець — Корчова" — 281 авто.

Після 18 травня, коли набрав чинності новий закон про мобілізацію, транспортний потік у напрямку ЄС істотно зменшився. Як уже писав "Телеграф", водії-дальнобійники, побоюючись посилення перевірок військово-облікових даних на кордоні, "взяли паузу". Вони просто відмовляються виходити на рейси, через що у багатьох транспортних компаній простоює ледь не половина автопарку.

До того ж після минулих блокад кордону багато експортерів та імпортерів переорієнтували вантажі на доставляння залізницею чи морем. Тож і без поляків потік вантажівок у напрямку Євросоюзу скоротився. І такого удару по українській економіці, як був минулого разу, вже не очікується.

"Пункти пропуску на польському кордоні зараз недозавантажені. Після зняття блокади у квітні, вдалося встановити крихку рівновагу. Час в чергах вимірювався не днями, як до цього, а годинами, а в деяких випадках навіть хвилинами. Блокування пункту "Рава-Руська — Хребенне" на кілька діб критично цю ситуацію не змінить, перевізники просто поїдуть на інші пункти, які працюють у звичному режимі. Тож вартість перевезень не зміниться. Та якщо мітинг буде тривати довше, то знову можемо відчути брак пропускної спроможності кордону, бо через "Рава-Руську — Хребенне" їде до 15% усіх вантажівок. І, якщо таке трапиться, можуть зрости й тарифи на перевезення", — пояснив "Телеграфу" операційний директор групи логістичних компаній Zammler Олександр Кирилюк.

Та як показує досвід, навіть після закінчення виборів до Європарламенту зберігаються ризики, що польські фермери й надалі блокуватимуть кордони за будь-якої нагоди, доки робити це не заборонить місцева влада. Вона ж поки що мовчить. Тому для українських компаній польські кордони й далі залишатимуться вельми ненадійним шляхом до Європи.