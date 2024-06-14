Украина получит деньги от замороженных активов РФ: Италия подтвердила решение G7

Решение можно назвать действительно фундаментальным, считает Мелони

Члены G7 во время саммита в Италии 13 июня действительно добились прогресса в вопросе использования замороженных активов РФ в пользу Украины. Киев получит 50 миллиардов пособий в виде кредита, который будет компенсироваться за счет доходов от активов России.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Она подтвердила, что страны G7 предоставят Украине 50 млрд долларов США ближе к концу 2024 года.

"Вы прекрасно понимаете, что сегодняшний шаг — это фундаментальный политический шаг, который теперь нужно будет быстро определить с технической точки зрения, очевидно, учитывая рамки, уже принятые на уровне ЕС, но это неожиданный результат, которым я особенно горжусь", — добавила премьер.

Напомним, чуть раньше министр финансов Германии Кристиан Линднер подтвердил, что 50 млрд долларов поступят Украине из замороженных активов РФ. Он отметил, что сейчас идет работа над деталями соглашения.

Ранее страны-члены Европейского Союза согласовали план по использованию доходов от замороженных российских активов. В 2024 году эта сумма может составить до 3 миллиардов евро, из которых 90% будут использованы для закупки вооружения для Украины.