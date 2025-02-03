Мощные циклоны и резкие изменения температуры: какой будет погода в феврале, рассказал известный синоптик

Циклон Julian заставит вспомнить, что зима продолжается

В этом году зима продолжает удивлять украинцев температурными рекордами. Январь 2025 стал самым теплым на планете за весь период наблюдений, а общие климатические показатели опережают климатические нормы практически на два месяца.

Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань. По его словам, синоптическая ситуация будет постепенно меняться, поскольку Украина попала в тыловую (холодную) часть циклона "Julian".

Температура будет падать, а в некоторых регионах Украины выпадет снег. В течение этой недели ночью ожидается от -2 до -7°C, днем — около 0°C. Небольшой снег возможен 4 февраля, а на дорогах прогнозируется гололедица.

С 5 по 16 февраля погоду в центральной части страны будет определять мощный антициклон, который принесет холодный и сухой воздух. В этот период установится спокойная зимняя погода, однако без существенных осадков. Синоптик отметил, что отсутствие снега и дефицит влаги могут повлечь за собой преждевременное начало пожароопасного сезона.

Традиционно февраль считается месяцем резких температурных колебаний и нестабильных погодных процессов. В последние десятилетия он демонстрировал как суровые морозы (-32°C в 2012 году), так и почти весеннее тепло (+18°C в 1990-м). Повторит ли февраль погодные аномалии прошлого – покажет время.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Украину движется облако загрязненного воздуха – снижение качества воздуха уже было замечено в западных регионах.