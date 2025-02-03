Санкции начали действовать: крупная российская компания РФ вот-вот поднимет цены на услуги

В 2025 году, как ожидается, вырастет на уровень инфляции

Крупнейшая авиакомпания России "Аэрофлот" повышает цены на билеты на уровне продолжающей бить рекорды. Это произойдет уже в течение 2025 года.

Об этом сообщил глава "Аэрофлота" Сергей Александровский, пишут росСМИ. Отмечается, что компания для этого будет, в том числе, оптимизировать расходы и увеличивать эффективность работы, "чтобы обеспечить такие значения".

"2025-й, наверное, можно охарактеризовать как год стабилизации. В 2025-м мы прогнозируем для себя изменения стоимости билетов на уровне инфляции", — заявил Александровский.

Согласно данным Росстата, инфляция за 2024 год составила 9,52%. В то же время, например, аналитический центр ЦМАКП, считает эту цифру заниженной.

При этом, предприниматели в свои бизнес-планы закладывают инфляцию 10,7% в 2025 году. Они не верят, что власти смогут побороть ускорение инфляции.

Напомним, ранее "Телеграф" решил оценить стоимость любимого автомобиля россиян "Лада Гранта". Сколько они стоили в 2021 году и в 2025 году. Отмечается, что это детище российского автопрома уже получило особую славу, после того, как его начали раздавать семьям убитых в Украине солдат армии РФ.