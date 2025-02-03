Россия теряет свой козырь: как Кремль проигрывает в Приднестровье

ЕС выделил 64 млн евро на разрешение этого кризиса

2 февраля в квартирах жителей Тирасполя и других городов непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики" ("ПМР") начал появляться газ. Теперь это не бесплатный российский газ, а помощь Евросоюза, и доставил его в сепаратистский регион не "Газпром", а молдавская государственная компания Energocom.

"Телеграф" разбирался, как смена поставщика газа в непризнанное Приднестровье может в корень изменить ситуацию на предстоящих выборах в Молдове.

Как ранее сообщалось, Европейский Союз по просьбе Кишинева выделил Молдове грант в размере 64 млн евро на разрешение энергетического кризиса.

20 млн из суммы гранта ЕС пойдут на закупку 3 млн кубометров газа для приднестровского региона. Еще 10 млн евро этого гранта пойдут на закупку электроэнергии для правого берега, а остальные 34 млн евро будут направлены на поддержку бюджета Молдовы.

При этом Кишинев отказался покупать электроэнергию у Молдавской ГРЭС, расположенной в непризнанной "ПМР", поскольку "она обойдется дороже, чем электроэнергия из Румынии, которую Молдова покупает сейчас".

Как пояснил пресс-секретарь правительства Молдовы Даниэл Воде, газ для приднестровского региона молдавская государственная компания Energocom будет покупать на европейских биржах по рыночным ценам.

Он уточнил, что газ будет закуплен в объеме только для защищенных потребителей Приднестровья. То есть исключительно для населения, больниц, школ и электростанций.

"Ни один цементный завод, ни одна криптоферма, ни один металлургический комбинат не получит этот газ. Если эти условия будут нарушены, Кишинев имеет механизмы для корректировки поставок", — предупредил Даниэл Воде.

За газ и тепло придется платить дороже

Напомним, с 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию. В результате российский "Газпром" остановил поставки газа в Молдову, аргументируя это тем, что Кишинев отказался погасить долг. Москва могла бы организовать поставку газа приднестровским сепаратистам в обход Украины через Турцию, но не захотела этого делать. Таким образом, россияне спровоцировали энергокризис на обоих берегах Днестра повлиять на результаты предстоящих выборов в парламент страны.

Способ, которым Кишиневу удалось разрешить энергокризис, сломал планы Кремля.

Во-первых, энергокризис, спровоцированный Россией, привел к тому, что Молдова полностью избавилась от зависимости от приднестровской электроэнергии. И это развязывает Кишиневу руки при принятии политических решений, в частности, связанных с реинтеграцией левого берега.

Во-вторых, и это главное, теперь газ для т.н. "ПМР" не будет бесплатным. Его будут закупать по рыночным ценам, что приведет к росту тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Это уже признал лидер сепаратистского региона Вадим Красносельский. "Я предполагаю, что люди ощутят (изменение тарифов на услуги ЖКХ – ред.) по оплате за январь", — заявил он журналистам 1 февраля.

Красносельский не назвал размер новых тарифов, но предположил, что большинство жителей приднестровского региона не сможет оплатить выставленные в январе счета сразу. "Правительство работает для того, чтобы растянуть эти оплаты (за услуги ЖКХ – ред.) на долгий период, чтобы граждане не платили всю сумму за январь сразу", — пояснил он.

Газ в обмен на миротворцев

Рост тарифов для населения т.н. "ПМР" накладывается на катастрофическую ситуацию в экономике непризнанной республики: там до сих пор нет ясности с поставками газа для промышленности. В прошлом году регион получал 5,7 млн куб. м в сутки, а сейчас всего 3 млн кубов и то до 10 февраля.

"Финансовая ситуация в Приднестровье очень тяжелая. С учетом ущерба, нанесенного энергетическим кризисом, Верховный Совет уже принял решение внести серьезные изменения в бюджет текущего года", — жаловался российским журналистам лидер т.н. "ПМР" Вадим Красносельский.

То есть Москва, де-факто контролирующая сепаратистов, теряет возможность использовать свой козырь в регионе – низкие тарифы и цены. Сравнение низких и стабильных тарифов в Тирасполе и высоких в Кишиневе является ключевым элементом российской стратегии влияния на политическую ситуацию в Молдове.

"Поддержка тарифов на том уровне, на котором они находятся сегодня (ниже, чем в Молдове – ред.), является одной из важнейших социальных задач и миссий нашего государства" – признавался председатель Комитета Верховной Рады т.н. "ПМР" по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун в ноябре 2024 года.

А в феврале 2025 года власть т.н. "ПМР" ломает голову, как увеличить тарифы на услуги ЖКХ, не допустив, при этом взрывной инфляции, "чтобы благосостояние граждан не упало до определенного уровня".

И здесь подсказку Тирасполю дает Кишинев. "Мы готовы, при поддержке доноров, оказать финансовую помощь левому берегу. Но это может произойти только тогда, когда российская армия уйдет из региона, и миротворческая миссия будет заменена гражданской миссией под эгидой ООН или ЕС", — предложила президент Молдовы Майя Санду.