Уголовный авторитет, бизнесмен и не только. Самые интересные подробности жизни Армена "Горловского"

Он был и в международном розыске

Уголовный авторитет времен Януковича Армен "Горловский" Саркисян, который умер в результате взрыва в Москве, имел большой бизнес в Горловке и на Донбассе. Однако он больше известен как бандит из 90-х и вербовщик заключенных в отдельный батальон специального назначения "АрБат".

Как отметил "Телеграфу" Владимир Веселкин, бывший глава военно-гражданской администрации поселка Зайцево под Горловкой, доброволец с 2014 года, Саркисяну подчинялось достаточно много видов бизнеса легального и нет.

"Он величина очень мощная в масштабах не только Украины, но и в масштабах России. Ведь после оккупации Донбасса на этих территориях Саркисян был большим авторитетом", — говорит Веселкин.

Он добавляет, что именно доходы от бизнеса способствовали тому, что "Горловский" финансировал "АрБат". Он занимался не только продажей алкоголя, сигарет и наркотиков, но даже продуктов. К тому же после оккупации в его собственность перешел завод в Горловке, который он распил на металлолом и продал. Уже через несколько лет после нападения РФ на Донбасс Саркисян пытался запустить производство аммиачной селитры в городе, но не получилось.

Армен "Горловский" Саркисян

В то же время, по словам прожевавшего в Горловке журналиста-расследователя Никиты Синицина, Армен Саркисян начал свою деятельность в конце 90-х в начале 2000-х. В Горловке он быстро создал свою банду, однако до этого долгое время являлся "шестеркой" в более авторитетных группировках.

"Он пытался держаться в тени, показывался в большинстве в СМИ как благотворитель, меценат. Саркисян владел рядом объектов в Горловке, например, ресторан "Гостиный двор", ночной клуб "Зефир". Ему принадлежало по меньшей мере два местных сайта СМИ, один из которых "06242"", — добавляет Синицин.

Он рассказывает, что "Горловский" в определенный период времени даже требовал от власти города, чтобы они переименовали одну из улиц в честь его отца. На этой улице было четыре дома и все они принадлежали Саркисяну младшему.

"В 2014 он вернулся в Донецкую область и выступил на стороне оккупантов. Именно "Горловский" отправлял "титушек" на Евромайдан в Киев, и один из них по кличке "Шкаф" убил корреспондента СМИ", — говорит журналист-расследователь.

По его словам, уже с 2017 года Саркисян жил на два города Горловку и Москву, ведь на Донбассе у него была немалая "империя" и бизнес. Синицин также добавляет, вряд ли "Горловский", как пишут в сети, вербовал зэков, ведь он "больше бандит, чем вор в законе". Но его причастность к "АрБату" неоспорима.

"Саркисян был очень в хороших отношениях с мэром Горловки Иваном Приходько. В сети есть даже фото, на котором мэр держит зонтик над Саркисяном", — добавляет журналист.

Армен "Горловский" Саркисян с мэром Горловки Приходько

На своей странице в Facebook Синицин пишет, что у Армена Саркисяна есть старший брат Олег. Он пытался заниматься бизнесом в Москве вместе с тестем, владевшим АЗС, но тот был взорван. После инцидента Олег Саркисян с женой на время выезжали в Израиль.

"Впоследствии Олег Саркисян вернулся в Горловку и занялся коммерческими делами. Так, в реестрах можно найти ООО "Метелица", где Олег Саркисян до сих пор считается директором, а ее владелицей — Светлана Саркисян, собственно, мама обоих братьев. По данным источников, сам Олег Саркисян занимался рестораном "Гостиный двор", который принадлежал семье", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал, что взрыв в Москве и покушение на криминального авторитета Донбасса Саркисяна был делом рук СБУ.