Укр

Украина не может откладывать достройку атомных блоков, — экономист

Автор
Дмитрий Романов
Дата публикации
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Автор
АЭС Новость обновлена 03 февраля 2025, 17:52
АЭС. Фото Westinghouse Electric Company

Украина не может ждать несколько лет для реализации новых проектов

Дефицит электроэнергии уже сейчас ущемляет возможности украинской экономики. Без новых генерирующих мощностей страна не сможет запустить масштабные промышленные проекты, в частности, в военно-промышленном комплексе, что критически важно для обороноспособности и экономического роста.

Об этом заявил экономический эксперт Алексей Кущ.

"Мы не можем ждать несколько лет для реализации новых проектов по строительству атомных блоков с нуля. Достройка Хмельницкой АЭС на основе уже существующих конструкций и использования реакторов, которые сейчас простаивают в Болгарии, – это самый быстрый и эффективный способ решить проблему дефицита электроэнергии", – отмечает Кущ.

В условиях войны и роста энергопотребления из-за потребностей оборонной промышленности Украина не может полагаться только на европейские рынки электроэнергии.

"Импорт электроэнергии – это временная мера, а не стратегическое решение. Мы рискуем получить ситуацию, когда недостаток электричества будет тормозить развитие критически важных производств, от которых зависит обороноспособность страны", – подчеркивает эксперт.

Кущ отмечает, что покупка реакторов ВВЭР-1000 в Болгарии является экономически оправданным шагом, ведь их интеграция в уже существующую инфраструктуру будет значительно быстрее и дешевле, чем строительство новых энергоблоков с нуля.

"Эти реакторы полностью совместимы с украинской энергосистемой, персонал имеет соответствующую квалификацию, а технологическая база позволяет быстро запустить их в эксплуатацию. В условиях, когда Украина тратит миллиарды на импорт электроэнергии, не использовать этот шанс – безответственно", – добавляет он.

Напомним, в ближайшее время Верховная Рада должна проголосовать за законопроект по закупке атомных реакторов в Болгарии.