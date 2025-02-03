Украина не может откладывать достройку атомных блоков, — экономист

Украина не может ждать несколько лет для реализации новых проектов

Дефицит электроэнергии уже сейчас ущемляет возможности украинской экономики. Без новых генерирующих мощностей страна не сможет запустить масштабные промышленные проекты, в частности, в военно-промышленном комплексе, что критически важно для обороноспособности и экономического роста.

Об этом заявил экономический эксперт Алексей Кущ.

"Мы не можем ждать несколько лет для реализации новых проектов по строительству атомных блоков с нуля. Достройка Хмельницкой АЭС на основе уже существующих конструкций и использования реакторов, которые сейчас простаивают в Болгарии, – это самый быстрый и эффективный способ решить проблему дефицита электроэнергии", – отмечает Кущ.

В условиях войны и роста энергопотребления из-за потребностей оборонной промышленности Украина не может полагаться только на европейские рынки электроэнергии.

"Импорт электроэнергии – это временная мера, а не стратегическое решение. Мы рискуем получить ситуацию, когда недостаток электричества будет тормозить развитие критически важных производств, от которых зависит обороноспособность страны", – подчеркивает эксперт.

Кущ отмечает, что покупка реакторов ВВЭР-1000 в Болгарии является экономически оправданным шагом, ведь их интеграция в уже существующую инфраструктуру будет значительно быстрее и дешевле, чем строительство новых энергоблоков с нуля.

"Эти реакторы полностью совместимы с украинской энергосистемой, персонал имеет соответствующую квалификацию, а технологическая база позволяет быстро запустить их в эксплуатацию. В условиях, когда Украина тратит миллиарды на импорт электроэнергии, не использовать этот шанс – безответственно", – добавляет он.

Напомним, в ближайшее время Верховная Рада должна проголосовать за законопроект по закупке атомных реакторов в Болгарии.