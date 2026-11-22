Простые способы уменьшить коммуналку

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Кэтрин из Эдинбурга четыре года не включала электрические радиаторы: зимой ей помогали термобельё, плед с подогревом и горячие напитки. По её словам, за это время она сэкономила сотни фунтов.

О своём опыте Кэтрин рассказала в статье для inews. Она решила проверить, сколько продержится без отопления, когда в 2021 году сняла квартиру одна и столкнулась с ростом цен на продукты и коммунальные услуги.

Сколько Кэтрин платит за электричество

Первую зиму Кэтрин прожила на втором этаже: часть тепла поступала из квартир сверху и снизу. Она дотянула до весны, ни разу не включив радиаторы, а её расходы на электроэнергию остались на уровне 120 фунтов в месяц. Следующая зима выдалась мягкой, и отопление снова не понадобилось.

В новой квартире ежемесячный платёж первоначально рассчитали по расходу предыдущего жильца – 120 фунтов. Кэтрин попросила арендодателя установить умный счётчик. За несколько месяцев выяснилось, что электричества она расходует едва на 80 фунтов в месяц.

На случай, если температура в квартире опускается ниже 10 °C, у Кэтрин есть небольшой тепловентилятор. Она также включает его на час перед приходом гостей, чтобы те не мёрзли с порога.

Что помогает удержать тепло в квартире

Кэтрин носит дома термобельё с кашемиром. Ткань показалась ей слишком тонкой, но на практике в таком белье ей иногда комфортно даже без дополнительного слоя одежды. Женщина также рассказала, что борется со сквозняками с помощью полотенца.

"Я перепробовала много приспособлений от сквозняков, в том числе одно за 20 фунтов, от которого, по ощущениям, не было никакого толку. По моему опыту, лучше всего работает свёрнутое полотенце", – рассказала Кэтрин. Им она закрывает щели у дверей и окон.

Когда комнатный термометр показал влажность 70%, Кэтрин стала дважды отжимать бельё в стиральной машине и поставила в гостиной, кухне и ванной поглотители влаги. При минусовой температуре на улице в её квартире держалось 16 °C. Ей было комфортно работать в таких условиях, хотя Центр устойчивой энергетики рекомендует поддерживать днём 18–21 °C, чтобы в доме не скапливалась сырость.

Как она согревается во время работы из дома

Кэтрин ставит напоминания, чтобы каждый час вставать из-за рабочего стола, двигаться или делать лёгкую растяжку. Несколько раз в день она выходит с собакой: после прогулки при −1 °C квартира кажется ей теплее.

Прогулки с собакой помогают Кэтрин размяться в течение рабочего дня

Кроме того, по несколько часов в день Кэтрин проводит в тёплом доме пожилого отца, за которым ухаживает. Раньше, когда ей хотелось поработать в тепле, она уходила из квартиры в кафе или библиотеку.

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Как сообщал "Телеграф", пузырчатая плёнка на оконном стекле помогает замедлить потерю тепла благодаря воздуху в её ячейках. Детальнее читайте в совете об утеплении окон.