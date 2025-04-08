Жемчужина Умани и отличный маршрутный выходные: что вам стоит знать о парке "Софиевка" (фото)

Более двух веков назад польский магнат создал уникальный парк в честь своей любимой, который сегодня поражает посетителей живописными видами, водопадами, скульптурами античных богов и редкими растениями.

Расположенный в городе Умань Черкасской области, Национальный дендрологический парк Софиевка является одним из самых известных ландшафтных парков Украины. Его история начинается с 1796 года, когда польский магнат Станислав Щенсный Потоцкий основал этот шедевр садово-паркового искусства в честь своей жены Софии Витт-Потоцкой.

За более чем два столетия парк стал не только жемчужиной садово-паркового искусства, но и важной частью природного наследия страны. "Телеграф" расскажет о нем поподробнее.

История и архитектура

Парк "Софиевка" был создан в почти безлесной местности, где река Каменка, балки и овраги врезались в гранитную подложку. Автором проекта был военный инженер Людвиг Метцель, удачно использовавший природный рельеф для создания уникальной композиции. Главная композиционная ось парка проходит по руслу Каменки, где расположены искусственные бассейны и пруды, водопады и подземные реки, гроты, шлюзы, мостики, беседки и многочисленные скульптуры древнегреческих богов и мыслителей.

Парк занимает площадь почти 180 гектаров и является вторым по величине дендропарком в Украине, уступая только Александрийскому парку. Здесь произрастает более 3300 видов деревьев и кустов, включая как местные, так и экзотические растения, завезенные из разных стран мира.

Памятник основателю парка Станиславу Потоцкому

Научное значение и туризм

Национальный дендрологический парк "Софиевка" является не только туристической жемчужиной Украины, но и важным научным центром в области дендрологии и ботаники. Парк привлекает более 500 тысяч посетителей каждый год, став одним из самых популярных туристических объектов страны. Среди посетителей были такие известные деятели как Тарас Шевченко, Иван Котляревский, Максим Рыльский и Владимир Сосюра.

Одной из самых интересных изюминок парка является подземная река Ахеронт, длиной 224 метра, по которой можно проплыть на лодке. Также стоит посетить фонтан "Семиструй", павильон "Флоры", мост "Венецианский", Китайскую беседку и розарий из более 5000 экземпляров 150 сортов роз.

В Национальном дендрологическом парке Софиевка можно увидеть много уникальных ландшафтных и архитектурных объектов. Вот некоторые из них:

Фонтан "Змея": популярная локация для фотографий, где вода стремительно выталкивается из пасти змеи, образуя водяной столб высотой около 17 метров.

Гайдамацкий дуб: дерево у Китайской беседки, возраст которого превышает 400 лет. По легендам, именно здесь собирались гайдамаки под руководством Ивана Гонты и Максима Железняка.

Остров Анти-Цирцеи: созданный в первый период строительства парка, остров имел овальную форму и был насыпан крепостными вручную. Теперь до него можно добраться по деревянному городку.

Грот Венеры и выбитый в гранитной скале грот Зеркало Дианы, где когда-то стояла мраморная статуя богини Дианы.

Водопады и каскады: парк украшают многочисленные искусственные водопады, среди которых выделяется Большой водопад высотой 15 метров.

Скульптуры греческих богов: статуи Аполлона, Амура, Париса и других древнегреческих персонажей, создающих уникальную атмосферу парка.

Левкадская и Тарпейская скалы: искусственные скалы, являющиеся частью ландшафтной композиции парка.

Защита и развитие

В период с 1980 по 2007 годы в парке проведены значительные работы по реставрации и восстановлению исторической правдивости. Было восстановлено множество архитектурных сооружений, таких как обелиск "Орел", "Амстердамский шлюз" и "Павильон Флоры". В 2004 году парку присвоен статус национального учреждения, а коллекции растений внесены в реестр Национального достояния Украины.

Как добраться

Из Киева в Умань можно добраться по трассе E95. Расстояние составляет около 210 км и дорога занимает примерно 2,5-3 часа. GPS-координаты входа в парк: 48°45’23.6" N 30°14’08.3" E. Регулярные автобусные рейсы отправляются из Киева, Одессы, Винницы и других крупных городов Украины. Из Киева автобусы отправляются с центрального автовокзала (ст. метро "Демеевская") или автостанции на центральном железнодорожном вокзале (ст. метро "Вокзальная"). Расстояние свыше 200 км, продолжительность поездки около 3,5 часов.

Ближайшая железнодорожная станция находится в городе Умань. От железнодорожного вокзала до парка можно добраться по такси или городскому транспорту.

Парк работает ежедневно с 9.00 до 20.00 (вход до 18.00). Плата за посещение парка для взрослых – 200 грн., для детей школьного возраста – 100 грн.

Национальный дендрологический парк Софиевка продолжает сохранять свое культурное и природное значение для будущих поколений, оставаясь важным центром научных исследований и туризма в Украине. А уникальная архитектура и природная красота делают "Софиевку" местом, где можно погрузиться в сказочный романтический мир природы, красоты и любви.

Ранее "Телеграф" рассказывал о самой высокой деревне Украины и жемчужине Карпатского туризма. Оно расположено на высоте более 1000 метров над уровнем моря.