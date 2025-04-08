Ермак снова отказался от "милитари" и появился на публике в костюме (фото)

Глава ОПУ появился на публике в костюме

Глава Офиса Президента Андрей Ермак вновь отказался от стиля "милитари" в пользу классическому костюму. За время полномасштабного вторжения России, он это делал пару раз.

На это обратило внимание издание "Новини Live". Отмечается, что Ермака в костюме заметили во время встречи президента Владимира Зеленского с премьером Бельгии Бартом де Вевером.

При этом публично глава ОП в костюме появлялся лишь во время визита Зеленского в США, а затем еще раз, во время встречи делегаций Киева и Вашингтона в Саудовской Аравии.

То, что Ермак надел костюм можно заметить и на снимке, обнародованном пресс-службой ОПУ.

Как известно, де Вевер совершает первую иностранную поездку с момента назначения на пост премьера Бельгии. В Украине он анонсировал выделение оборонного пакета помощи на 1 миллиард долларов. В частности в него войдут два самолета F-16, еще два будут переданы в следующем году.

Напомним, "Телеграф" ранее приводил главные заявления Зеленского и де Вевера после встречи во вторник, 8 апреля. Стороны обсудили не только помощи Украине, но и вопросы обеспечения безопасности всей Европы.