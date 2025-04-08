Трамп выкатил Европе наглое условие в обмен на снижение тарифов и оно касается энергетики: детали

Трамп готов к переговорам, но только к тем, которые будут выгодны США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Европейский Союз должен взять на себя обязательство закупить американскую энергию на сумму $350 млрд, если хочет избежать новых пошлин. По его словам, предложение Брюсселя обнулить тарифы на автомобили и промышленные товары недостаточно.

Как пишет Politico, Трамп сделал это заявление во время пресс-конференции в Белом доме в понедельник, 7 апреля. Он отреагировал на комментарий президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, которая в тот же день заявила о готовности ЕС убрать тарифы на американские промышленные товары, если Вашингтон сделает то же самое. Однако Трамп ответил категорично: "Нет, этого недостаточно".

"У нас дефицит с ЕС в $350 млрд, и он исчезнет быстро. Один из способов — это их покупка нашей энергии", — сказал он. "Мы можем списать $350 млрд в неделю. Они должны купить и обязаться купить такое же количество энергии".

Эта сумма почти равна общей стоимости импорта товаров из США в страны ЕС за прошлый год. Более того, она превышает объем всего экспорта американских энергоносителей в мире.

Трамп также добавил, что готов к переговорам, но только при условии, что соглашение будет выгодно именно США: "Это Америка прежде всего". Он также назвал "немонетарными тарифами" стандарты ЕС, которые, по его мнению, препятствуют допускам американских товаров на европейский рынок.

После введения пошлин на уровне 20% для ЕС и 10% для других стран рынки пережили обвал: в понедельник европейские акции показали наибольшее падение со времен пандемии COVID-19. Напомним, президент Трамп требует пересмотра не только пошлин, но и стандартов, считаемых "искусственными барьерами" для американского экспорта.

Напомним, ранее Телеграф писал, что администрация Трампа пока не планирует уступок в плане тарифов.