Муж ее избивал, а сын-миллиардер отправлял спать в гараж: что известно о жизни мамы Илона Маска

Мама Маска давно является известной медийной личностью

Одиозный миллиардер Илон Маск родился в семье канадской модели Мэй Халдеман и южноафриканского бизнесмена Эррола Маска, который опозорился из-за любви к Путину. Мама американского предпринимателя давно построила блестящую карьеру и даже сейчас, в свои 76 лет, продолжает вести публичную жизнь.

"Телеграф" решил выяснить, как сейчас выглядит Мэй Маск и что известно о ее жизни. Мы узнали некоторые интересные факты.

Мэй Маск — что известно о маме миллиардера Илона Маска

За плечами Мэй Маск (Халдеман — девичья фамилия) довольно насыщенная жизнь, со своими взлетами и падениями. Родилась она в 1948 году в городе Реджайна (Канада), а затем с семьей переехала в Южную Африку.

Мэй Маск в детстве с родителями, Фото: ua.news

С детства мама Илона Маска проявляла интерес к точным наукам, хорошо училась в школе, но в 15 лет решила, что хочет стать моделью и начала в этом направлении свои первые шаги. В 1969 году Мэй стала финалисткой конкурса красоты "Мисс Южная Африка" и стала первой в стране моделью pluse size.

Мэй Маск в 15 лет начала строить карьеру модели, Фото: ua.news

Несмотря на успех в модельном бизнесе, Мэй решила получить образование и стала диетологом. В этой сфере она также преуспела, поскольку помогла наладить питание тысячам людей.

Мэй Маск стала успешным диетологом, Фото: ua.news

В 22 года Мэй вышла замуж за южноафриканского инженера Эррола Маска, которому родила троих детей: Илона, Кимбал и Тоска. Но их брак оказался несчастливым. Мать миллиардера рассказывала, что ей пришлось жить в атмосфере постоянных унижений, муж избивал ее и впервые сделал это во время медового месяца. Часто свидетелями их конфликтов становились дети, в частности старший сын Илон Маск.

Мэй Маск с тремя детьми, Фото: ua.news

Но развестись с Эрролом женщине удалось лишь в 1979 году, жизнь в ЮАР оказалась для нее сложной, поскольку она осталась одна с тремя детьми. Жили они бедно и чтобы прокормить семью, Мэй приходилось много работать.

Мама Илона Маска в молодости, Фото: ua.news

В 1989 году Мэй Маск с детьми решила вернуться в Канаду, там она параллельно работала и получала высшее образование. Несмотря на то, что ей было за 40 лет женщина вернулась в модельный бизнес.

Мэй Маск построила успешную карьеру, Фото: ua.news

Когда Илон и Кимбал решили запустить компанию Zip2, мать их поддержала и помогла составить бизнес-план, а также презентации для инвесторов. Также Мэй вложила в компанию сыновей более 10 тысяч долларов, заявив потом, что это была ее лучшая инвестиция.

В 60 лет мама миллиардера перестала красить волосы и седина стала ее главной "фишкой", благодаря этому ей удалось заполучить множество выгодных контрактов с престижными брендами. А в 2019 году она выпустила книгу мемуаров "Мэй Маск. Женщина, у которой есть план. Правила счастливой жизни", где поделилась секретами своего успеха.

Мэй Маск продолжает работать моделью, Фото: Getty Images

В столь уважаемом возрасте Мэй дважды появлялась обнаженной на обложках глянцев. В 2011 году она снялась в голом виде с фейковым беременным животом.

Мэй Маск снялась обнаженной в 63 года

Сейчас Мэй Маск 76 лет и она продолжает вести публичную жизнь и сниматься дальше для журналов. Женщина живет в небольшой квартире в Нью-Йоре и периодически навещает своего сына-миллиардера в Техасе. Но, как выяснилось, приезжая в гости к американскому предпринимателю, он отправляет ее спать в гараж.

Мэй Маск жила в гараже, когда приезжала в гости к Илону, Фото: Getty Images

Женщина отметила, что несмотря на большое состояние, Илона Маска не интересует дорогая недвижимость, а ее в гостях у сына все устраивает, хотя "временное жилье" сложно назвать комфортным.

Как сейчас выглядит Мэй Маск

"Телеграф" писал ранее, как выглядит первая жена Маска и сколько они были вместе. Пара потеряла первенца и разошлась со скандалом.