Развитие истории вокруг банкротства "Укртатнафты": нардеп Кучеренко обратился в Минобороны и "Нафтогаз" из-за этой аферы

История с резким ростом в "Укрнафте" выручки в 1-м полугодии 2024 года может свидетельствовать о наличии искусственного искажения цен продажи нефти "Укрнафты" путем их самостоятельного завышения до нерыночных границ в целях отчетности перед обществом о сверхприбыльности добычи нефти.

Об этом в своем посте в Facebook сообщает народный депутат Алексей Кучеренко, который обращает внимание на то, что одновременно с этим доходная часть другого возглавляемого Корецким предприятия, "Укртатнафты", уменьшилась на 41 миллиард гривен в связи с выводом центра прибыли в "Укрнафту".

Кучеренко предупреждает, что результатом таких манипуляций с финансовыми потоками между двумя государственными компаниями — "Укрнафтой" и "Укртатнафтой", возглавляемыми Сергеем Корецким, должно стать банкротство стратегического Кременчугского НПЗ "Укртатнафты".

"Из изложенного усматривается системная работа по доведению до банкротства Кременчугского НПЗ, так как прибыльная составляющая полностью забрана в "Укрнафту", одновременно искусственно сформирована нерыночная стоимость нефти, которая заложена до исковых требований "Укрнафты" и в случае неуплаты сегодня, 18 сентября, "Укртатнафтой" установленного Верховным судом судебного сбора судебное производство будет закрыто и "Укртатнафта" должна оплатить "Укрнафте" 6,4 миллиарда гривен, которых у нее нет и не предвидится", — предупреждает Кучеренко.

Нардеп сообщил, что, учитывая такую ситуацию, он уже направил депутатские запросы в Минобороны и "Нафтогаз" с требованием немедленно вмешаться в ситуацию по доведению до банкротства стратегического НПЗ, а также обязать Корецкого немедленно осуществить оплату судебного сбора с целью беспристрастного судебного разбирательства и вынесения окончательного решения по делу о "пропавшей" нефти.

Нардеп также утверждает, что действия Корецкого направлены на искусственное завышение доходности "Укрнафты" путем перекачки ресурсов из "Укртатнафты", что, в сущности, разрушает финансовую стабильность последней.

По его словам, такие действия являются частью системного плана по доведению "Укртатнафты" до банкротства. Нардеп подчеркивает, что одна из ключевых афер состоит в манипуляциях с ценами на нефть.

Кроме того, нардеп обратил внимание на манипуляции с ценой на нефть, которая используется в судебном процессе. "Цена на нефть, указанная в судебном иске, существенно превышает реальную рыночную стоимость. Если рыночная стоимость нефти в объеме 183 тысяч тонн составляла примерно 4,2 миллиарда гривен, то в иске указано 6,4 миллиарда гривен, что является явно завышенной ценой", – заметил Кучеренко.

Нардеп также назвал эту ситуацию "грабительской аферой", которая требует немедленной реакции со стороны государственных акционеров — Министерства обороны и "Нафтогаза". "Как так получилось, что нефть "Укрнафты" стоит почти на 50% больше, чем на мировом рынке? Это вопрос, на который должно дать ответ руководство обеих компаний", — добавляет Кучеренко.

Депутат также требует проведения срочного аудита деятельности "Укрнафты" и "Укртатнафты" для выявления всех нарушений и манипуляций. По его словам, именно государство должно взять на себя ответственность за обеспечение стабильной работы стратегических предприятий в условиях войны.

Кроме этого, Кучеренко намекает на возможную централизацию ресурсных компаний страны под контролем Офиса президента через наблюдательные советы, включающие такие крупные компании, как "Нафтогаз", "Укрнафта", "Энергоатом" и другие. Он отметил, что вся эта схема может быть частью большего плана по подчинению государственных ресурсов. "Очевидно желание Офиса президента через наблюдательные советы подчинить себе все мощные ресурсные компании страны: "Нафтогаз", "Укрэнерго", "Укрнафта", "Укртатнафта" и другие. Это может быть очень интересный детектив, когда тянешь за одну ниточку и она открывает новые тайны", — заключает Кучеренко.