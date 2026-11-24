У каждой из этих пар за плечами не меньше 60 лет совместной жизни

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Супруги, прожившие вместе десятилетия, советуют прислушиваться друг к другу, искать решения, которые устраивают обоих, и уметь прощать. В их историях забота видна в повседневных делах – от завтрака для любимого человека до помощи с хозяйством.

О Петре и Параске Гаврилюках из села Великие Телковичи, которые на момент съёмки прожили в браке 65 лет, рассказало Суспільне Рівне. Они познакомились в старших классах, а когда Пётр ушёл в армию, писали друг другу письма.

Гаврилюки познакомились в школе и переписывались, пока Пётр служил в армии

Не держать обиду после спора

Параска Гаврилюк считает свой брак счастливым, хотя у супругов бывают разногласия. Она вспоминает, что и в молодости они не задерживались на спорах и быстро возвращались к обычному общению.

"Лучше него для меня никого бы не было", – сказала Параска Гаврилюк.

На момент съёмки Петру было 90 лет, Параске – 86. Они по-прежнему держали поросёнка и кур, ухаживали за огородом и садом, где Пётр больше полувека назад сам посадил деревья.

Искать решение, которое подходит обоим

Клавдия и Виктор Срюбки из Киевской области, как рассказала ТСН, отметили 70-летие брака в 2016 году. Когда возникал спор, они старались понять, чего хочет каждый, и найти выход, при котором обоим будет хорошо.

К юбилею дети подарили супругам Срюбкам серебряные обручальные кольца

"Мы уважали друг друга", – сказали супруги Срюбки.

На юбилей дети подарили им серебряные обручальные кольца: у супругов их долго не было. У Виктора был и свой способ порадовать жену без особого повода – каждое утро он готовил ей кашу по особому рецепту.

Помогать друг другу в повседневных делах

Валентина и Валерий Ширяевы из Умани на момент интервью Суспільне Черкаси прожили в браке 63 года. Валентина рассказала, что они привыкли вместе ходить за покупками, ездить к детям и даже посещать поликлинику.

У Ширяевых больше 60 лет сохранялась утренняя традиция пить кофе с молоком или сливками

"Если решили строить вместе семейную жизнь, надо, во-первых, уважать друг друга. Во-вторых, любить, потому что любовь придёт, когда будешь уважать, прощать и помогать жене", – сказала Валентина Ширяева.

Поддерживать планы и увлечения друг друга

Галина и Анатолий Олейники из Спасского прожили в браке 60 лет, рассказала газета "Вісті Сосниччини". Когда они поженились, Галина только закончила первый курс института. При поддержке мужа она осталась на дневном отделении и получила диплом, хотя на последнем курсе у пары родилась дочь.

Олейники вместе занимались хозяйством и находили время на свои увлечения

Олейники вместе работали, выступали на сцене и занимались хозяйством. При этом у каждого оставалось время на свои увлечения: Анатолий ходил на охоту и рыбалку, а Галина ездила на репетиции и выступления в другие сёла.

"Надо чувствовать друг друга. Я уже вижу, какое у неё настроение, когда что сказать, а когда промолчать", – сказал Анатолий Олейник.

Как сообщал "Телеграф", Мелания и Дональд Трамп могут поддерживать публичный образ супругов, даже если эмоционально отдалились друг от друга. По мнению эксперта, роль первой леди в их отношениях изменилась.