Наши бабушки мечтали о таком: в "Сільпо" можно бесплатно забрать кое-что очень полезное
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В бабушкином доме фрукты и овощи хранили целыми ящиками
В супермаркетах "Сільпо" можно бесплатно забрать пластиковые ящики, в которых раньше хранили и перевозили овощи и фрукты. Вместо того чтобы выбрасывать такую тару, магазин предлагает покупателям забрать ее домой.
На них обратила внимание пользовательница Threads под ником @lilcheach. Она рассказала, что увиденные в супермаркете ящички напомнили ей о зимах в бабушкином доме. Тогда, пока в печи потрескивали дрова, за мандаринами и яблоками ходили в неотапливаемое помещение, где хранили фрукты.
"Если бы война не забрала у моей бабушки дом и землю, она была бы рада таким ящичкам", – написала автор поста.
Покупатели могут брать их в любом количестве – никаких ограничений по количеству нет.
Ранее "Телеграф" рассказывал о необычной функции в супермаркетах "Сільпо", которая позволяет покупателям выпустить пар и избавиться от стресса после шопинга.