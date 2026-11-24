В бабушкином доме фрукты и овощи хранили целыми ящиками

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В супермаркетах "Сільпо" можно бесплатно забрать пластиковые ящики, в которых раньше хранили и перевозили овощи и фрукты. Вместо того чтобы выбрасывать такую тару, магазин предлагает покупателям забрать ее домой.

На них обратила внимание пользовательница Threads под ником @lilcheach. Она рассказала, что увиденные в супермаркете ящички напомнили ей о зимах в бабушкином доме. Тогда, пока в печи потрескивали дрова, за мандаринами и яблоками ходили в неотапливаемое помещение, где хранили фрукты.

Для автора эти ящички стали напоминанием о бабушке, чей дом забрала война Источник: Коллаж ("Телеграф")

"Если бы война не забрала у моей бабушки дом и землю, она была бы рада таким ящичкам", – написала автор поста.

Покупатели могут брать их в любом количестве – никаких ограничений по количеству нет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о необычной функции в супермаркетах "Сільпо", которая позволяет покупателям выпустить пар и избавиться от стресса после шопинга.