Украинцы в шутку предлагают считать камень будущей визитной карточкой города

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В Киеве есть необычная достопримечательность, которая привлекает внимание прохожих и становится поводом для шуток. Это большая глыба с металлическими петлями. Рядом с ней фотографируются и оставляют забавные отзывы. Камень находится на улице Святослава Храброго, 14.

О визите к камню волонтёр, украинский студент-филолог и исследователь Маркиян Талько рассказал в Instagram. Он подсказал, что найти это место в Google Maps можно по запросу "Смішний камінь".

"Он действительно весьма смешной: я чуть живот не надорвал, пока его осматривал", – написал Талько.

Отзывы на Google Maps продолжают шутку, благодаря которой глыба стала местной достопримечательностью

Посетители оставляют отзывы о камне, словно это один из главных туристических объектов столицы

Даниил Завгородний поставил этому месту пять звёзд. Он рассказал, что приходил к камню 1 января, когда вокруг почти никого не было.

Шуточные отзывы превратили обычную городскую локацию в туристическую точку

Пользователь Юрий перечислил плюсы и минусы места. К плюсам он отнёс то, что на камне удобно поставить банку, а к минусам – то, что соседние камни несмешные.

В шуточном отзыве Юрия досталось и соседним камням

Один из пользователей написал, что рядом с камнем праздновали выпускной. Пользователь ElementYad рассказал, что они с другом "смеялись у камня минут десять".

Один из авторов отзывов рассказал о выпускном возле камня

Егор Бабак тоже поставил этому месту пять звёзд и приложил к отзыву фотографию, сделанную у глыбы.

Ироничные отзывы превратили обычную глыбу в популярную городскую локацию

Даже шуточная достопримечательность получает резко отрицательные отзывы

Шуточные отзывы превратили обычный городской объект в местную достопримечательность

Как в Киеве появился "Смешной камень" и почему вокруг него столько шуток

Необычная киевская локация стала популярной благодаря чувству юмора горожан, а не историческим событиям или архитектурной ценности. Так называемый "Смешной камень" – большая глыба с металлическими петлями – неожиданно превратился в местную достопримечательность. Сюда приходят фотографироваться, а в интернете оставляют восторженные отзывы, словно речь идёт об одном из главных туристических объектов столицы.

Официальной исторической справки у этой достопримечательности нет. Неизвестно, кто первым назвал камень смешным, когда это произошло и зачем на этом месте появилась сама глыба. Судя по публикациям, точная история объекта пока остаётся загадкой.

Возможно, всё началось с обычной шутки местных жителей. Кто-то обратил внимание на необычный камень, и постепенно вокруг него сложился своеобразный интернет-мем. Люди стали приходить сюда, фотографироваться и делиться снимками в социальных сетях.

Со временем шутка вышла за пределы местной компании. На Google Maps появилось место под названием "Смешной камень", и пользователи начали оставлять там отзывы – многие из них написаны в откровенно юмористическом стиле.

Главная особенность этой локации – контраст между самым обычным объектом и вниманием, которое ему уделяют посетители. Камень не окружён музейной экспозицией; рядом нет информационных стендов или официального экскурсионного маршрута.

Зато у камня есть собственная интернет-аудитория. В отзывах посетители преувеличенно восхищаются увиденным, называют визит незабываемым событием и советуют другим обязательно сюда заглянуть.

Некоторые комментарии настолько ироничны, что создают впечатление, будто речь идёт о всемирно известном памятнике. В интернете даже появился шуточный "официальный сайт" камня. Он поддерживает общую атмосферу этой истории, а не рассказывает о реальном происхождении объекта.

"Смешной камень" показывает, как обычная городская локация благодаря коллективному юмору пользователей может стать туристической точкой.

Как сообщал "Телеграф", на исландском острове Эллидаэй стоит дом-убежище, построенный в 1953 году для членов местной ассоциации охотников на острове Эллидаэй. В отличие от киевского "Смешного камня", внимание к которому поддерживают шуточные отзывы, этот дом привлекает необычным контрастом между уединённой постройкой и нетронутым ландшафтом.