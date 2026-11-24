Инициативу основала шведская ассоциация спортивного рыболовства Sportfiskarna

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В Стокгольме рождественские елки погружают в воду, чтобы обустроить места для нереста рыб и укрытия для мальков. В январе 2025 года деревья опустили в воду у городской набережной Седер-Меларстранд.

Администрация портов Стокгольма сообщила, что 10 января 2025 года под смотровую площадку на набережной опустили 25 елок.

Для этого взяли деревья, которые остались непроданными после рождественских ярмарок.

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Как елки обустраивают под водой

Под смотровой площадкой закрепили большую сеть. Она удерживает деревья вместе, а их ветви образуют подводное укрытие в заливе Риддарфьерден. Им могут воспользоваться, в частности, щука, окунь и балтийская сельдь.

В других районах Стокгольма ели погружали с лодки. В январе 2024 года Dawn описало, как возле района Хаммарбю-Шестад к деревьям привязывали тяжелые камни, чтобы они ушли под воду. По состоянию на январь 2024 года с начала инициативы в 2016-м в разных местах города погрузили более 1000 деревьев, собранных после Рождества.

Густые еловые ветви позволяют малькам прятаться от более крупной рыбы Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

"Это замечательные места, где рыба может откладывать икру, а мальки – прятаться от более крупных рыб", – объяснила руководительница проекта Sportfiskarna Малин Шеллин.

На подводных записях, сделанных в предыдущие годы, среди ветвей погруженных елей были видны желеобразные скопления личинок рыб.

Почему рыбам в Стокгольме не хватает мест для нереста

Застройка берегов Стокгольма уничтожила значительную часть естественных нерестилищ в городских водоемах, сообщила местная организация Партии зеленых. Для размножения рыбам необходимо теплое мелководье у берегов, заросшее растениями: там развивается молодь.

"На уже застроенных участках нужно искать новые способы восстановить места нереста. Один из способов – делать укрытия из рождественских елок. Это экономичный способ смягчить проблему и использовать отходы, которые иначе отправились бы на сжигание", – пояснила Катарина Лур, которая в то время отвечала за экологическую политику Стокгольма.

Срок службы таких укрытий ограничен. Среди более долговечных вариантов для городских водоемов рассматривали искусственные нерестилища и плавучие водно-болотные участки.

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", елочные игрушки в прошлом: вот главный тренд рождественского декора в этом году.