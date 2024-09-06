Гостиницы, скандальный ТРЦ и титановые месторождения: какие проблемы Коваль оставил во ФГИУ

Высокопоставленный чиновник получил повышение на фоне нерешенных вопросов большой приватизации

Виталий Коваль 3 сентября в числе других украинских чиновников написал заявление об увольнении с должности главы Фонда государственного имущества Украины. Но первую попытку его уволить Рада провалила. Как говорят некоторые нардепы, из-за того, что увольнение происходило без отчета о проделанной работе.

Уже 5 сентября Коваля все-таки уволили, и в тот же день с подачи президента назначили министром аграрной политики, что считается существенным повышением. Однако результаты его деятельности за 10 месяцев во главе ФГИУ вызывают вопросы, ведь главную задачу — привлечение средств от приватизации в бюджет воюющей страны — он выполнил не слишком успешно. Несмотря на постоянный пиар руководства ФГИУ и громкие заявления по поводу перспектив приватизации, план этой самой приватизации на 2024 год пока далек от выполнения.

Так, за 7 месяцев 2024 года Фонд смог продать государственного имущества всего на 1,45 млрд гривен, почти треть из которых принесла "внезапная" приватизация отеля "Козацький" в Киеве. При этом в бюджете на 2024 год заложены доходы от приватизации на уровне 4 млрд. грн. Такие деньги очень понадобились бы, учитывая заявленный дефицит около 200 млрд гривен. Да и вообще, эксперты говорят, что темпы приватизации сегодня должны быть значительно выше , а выручка от продажи имущества больше.

Ранее Коваль заявлял о планах получить 4 млрд грн только от малой приватизации , но очевидно, эти планы не сработали, и "догонять" объемы поступлений в ФГИУ планируют путем продажи ряда объектов большой приватизации .

Это, в частности, киевская гостиница "Украина", предприятие "Объединенная горно-химическая компания" (крупнейший в Украине производитель титановых концентратов), и три недавно изъятых у подсанкционных российских олигархов актива — ООО "Аэрок" (производитель газобетонных изделий, принадлежал близкому к Путину бизнесмену Андрею Молчанову), "Демуринский ГОК" (разработчик титано-цирконового месторождения, принадлежал российскому миллиардеру Михаилу Шелкову) и ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь" (владелец киевского ТРЦ Ocean Plaza, принадлежал Аркадию Ротенбергу).

Несмотря на амбициозные надежды ФГИУ, относительно многих из этих активов есть серьезные вопросы. Поэтому не факт, что заявленные аукционы пройдут без проблем.

"Телеграф" разбирался, каковы основные проблемы в деятельности ФГИУ, смог ли их преодолеть Виталий Коваль во главе этого учреждения и удастся ли государству без проблем заработать на продаже объектов большой приватизации.

Государственный "недоолигарх"

К Фонду государственного имущества Украины возникали вопросы с самого дня его создания в 1991 году. Два самых главных из них, которые не могут решить и поныне, – это коррупция и эффективность деятельности этого государственного учреждения. Учитывая, что ФГИУ является неким "олигархом" от государства — управляет сотнями государственных предприятий и является крупнейшим распорядителем государственного имущества, — эти вопросы по-настоящему важны для экономики всей страны.

Наверное, если посчитать ущерб, нанесенный двумя упомянутыми проблемами, то он могут перевесить весь тот положительный эффект, который время от времени присутствует в работе Фонда. Да, согласно аудиту Счетной палаты , только за 2019—2021 годы в деятельности ФГИУ найдено нарушений на 90 млрд грн. Еще на 56 млрд грн за указанный период были выявлены риски потери государственного имущества. Напомним, в то время Фондом руководил Дмитрий Сенниченко, впоследствии сбежавший из Украины от уголовного преследования. Только в выдвинутых лично ему обвинениях фигурируют 500 млн гривен украденных и 10 млрд грн отмытых средств.

Преемников Сенниченко на громких коррупционных делах пока не ловили, однако и какой-то ощутимой эффективности в работе от них тоже не дождались. Например, за прошлый год (последние два месяца, из которого ФГИУ руководил Виталий Коваль), план приватизации был выполнен всего на 52%. От продажи имущества получено 3,15 млрд грн против 6 млрд грн плана. При этом "в тени" оставалась значительно большая сумма – показатель чистого финансового результата предприятий, которыми управлял ФГИУ. А он за 2023 год составил 4,89 млрд убытков.

Кстати, одними из самых больших генераторов убытков за 2023 год оказались ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь" (владелец ТРЦ Ocean Plaza) и ОГХК, то есть два из пяти активов, которые сейчас ФГИУ планирует продать. Их показатели за прошлый год составляют "минус" 912 и 481 миллионов гривен соответственно. Интересная диспозиция для продажи предприятий, не так ли?

Кроме отрицательных показателей финансовой деятельности подконтрольных предприятий, Счетная палата нашла в работе ФГИУ за 2023 год и другие "отдельные недостатки". Хотя "недостатки" — это очень мягко сказано. Речь, в частности, идет о том, что, оказывается, в Фонде государственного имущества до сих пор понятия не имеют , сколько это самое государственное имущество стоит. При этом по закону именно ФГИУ является распорядителем соответствующего реестра. Указанное следует из анализа государственными аудиторами отчета ФГИУ за 2023 год, который подчиненные Коваля подготовили в мае 2024 года.

Кроме того, похоже, что у ФГИУ отсутствуют и разумные планы по самой главной определенной для него задаче – наполнение государственного бюджета.

"Отсутствует информация не только о возможностях увеличения поступлений в государственный бюджет, но и в целом по имеющимся проблемным вопросам и путям их решения. Не указана информация об утверждении стратегических планов развития государственных предприятий по состоянию на 31.12.2023. Обратите внимание на главную рекомендацию в этом году: вопрос общей стоимости имеющегося в Едином реестре государственного имущества необходимо решать. Без стоимости — это трудно назвать учетом", — считает глава Счетной палаты Геннадий Плис.

Да и сейчас дела со стратегическими и инвестиционными планами предприятий, подконтрольных ФГИУ, не слишком хороши. Согласно справке , составленной самим Фондом, по состоянию на 22 августа 2024 года утверждены стратегические планы развития только для 42 субъектов хозяйствования (примерно 35%. — Ред.), инвестиционные планы на среднесрочную перспективу для 19 субъектов хозяйствования, подконтрольных ФГИУ (меньше 7% — Ред.).

Почему эти планы важны? Потому что, собственно, опираясь на них, можно предлагать инвестору объекты для приватизации по нормальной цене. Наличие планов означает, что Фонд действительно контролирует деятельность предприятия и видит перспективы его развития, а не просто хочет продать его, чтобы избавиться от токсичного актива. Все это, соответственно, влияет на стоимость компании.

Еще одна проблема в деятельности Фонда – очень медленная реализация санкционных активов. Всего ФГИУ передано чуть менее 800 таких активов, а реализовано их в первом полугодии 2024 года всего на 110 млн гривен (удалось продать только 3 актива — две конфискованные санкционные квартиры и завод "Пентопак" российско-греческого олигарха Саввиди).

Сейчас ФГИУ в своей справке и в созданном реестре не приводит даже примерной их стоимости, хотя сам Коваль в марте заявлял о сумме около 3,2 млрд грн. По словам главы ФГИУ, по каждому из таких кейсов принимается отдельное решение – оставлять в управлении государства или приватизировать. Но здесь стоит упомянуть, что эффективность управления со стороны ФГИУ пока оставляет желать лучшего (учитывая общую многомиллиардную убыточность), поэтому задержки с продажей выглядят, как минимум, довольно странно.

Подводные камни большой приватизации

Следует отметить, что не слишком быстрая продажа подсанкционных активов нередко бывает связана с объективными факторами. Такими, например, как наличие уголовных производств, судебных исков, арестов подсанкционного имущества, затягивающего процесс его приватизации и т.д. Но проблема в том, что подчас именно действия ФГИУ (или его бездействие) приводят к упомянутым выше факторам.

ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь" и российский след

Показательна в этом контексте ситуация с приватизацией ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь", который владеет ТРЦ Ocean Plaza и 66,65% которого находится в собственности государства и в управлении ФГИУ.

Вообще-то история с Ocean Plaza была достаточно "интересна" еще до большой войны. Российский олигарх Ротенберг, которому принадлежал ТРЦ, под носом у украинской власти устроил себе "почти на законных основаниях" настоящую вечную кормушку, обеспечившую ему финансовые потоки во время владычества объектом, после его частичной продажи, и даже после изъятия ТРЦ в собственность государства.

Суть аферы – в установлении просто гигантских процентов по кредиту, который на строительство Ocean Plaza выдала его офшорная компания. В результате вся прибыль от деятельности ТРЦ с 2013 года шла на погашение кредита, то есть в карман российского олигарха. Это было сделано Ротенбергом для скорейшего получения средств и уклонения от уплаты налогов от деятельности ТРЦ. Из-за такой махинации Украина недополучила более 60 млн долларов налогов, что, кстати, гораздо больше, чем запланированная стоимость приватизации – около 40 млн долларов.

Но самое интересное в этой истории, что если часть Ротенберга в самом ТРЦ Ocean Plaza государство забрало еще полтора года назад, то о кредите, который на нем висит (актив, который по всем параметрам тоже должен был быть изъят), почему-то сразу не подумала. При этом непонятно, куда смотрел руководитель ФГИУ Коваль и его подчиненные, которым этот объект передали для продажи. Может, думали, что кредит "рассосется" сам собой? В результате сейчас, когда было предварительно объявлено о приватизации ТРЦ, на нем оказался долг почти в 200 миллионов (!) долларов.

В июне 2024 года государство в лице Минюста все-таки подало иск об изъятии в пользу государства долгового актива Ротенберга как подсанкционного. Но здесь сработал второй серьезный "прокол" ФГИУ — отсутствие контроля над менеджментом "Инвестиционного союза "Лыбидь". Дело в том, что, напомним, в собственности государства находится только 66,65% компании. Остальные 33,35% — у частной фирмы "Ланита Инвест". И именно она почему-то до сих пор руководит Ocean Plaza, а не ФГИУ.

Так вот, оказалось, что "Ланита Инвест", котрая имеет в учредителях офшор, активно подыгрывает Ротенбергу. После иска Минюста в Высший антикоррупционный суд (где были все шансы рассмотреть дело об изъятии долгового актива довольно быстро – в течение месяца), она подала свой аналогичный иск, но в "обычный" хозяйственный суд. Но дело в том, что иск в таком суде, в отличие от ВАСУ, может рассматриваться годами. А это в свою очередь играет на руку российскому олигарху и может существенно отсрочить приватизацию.

Об этой истории "Телеграф" не так давно писал . Тогда мы вспоминали известного украинского инвестора Андрея Журжия, который был одним из тех, кто месяцами пытался докричаться до власти, в частности, до ФГИУ, чтобы обратить внимание на ситуацию вокруг Ocean Plaza. Но, похоже, услышали его только сейчас, когда приватизация государственной доли практически на носу, а вопрос с долгом еще не решен.

По словам Коваля, если дело решить в суде не удастся, то актив выставят в таком виде, как есть сейчас – то есть с 200 млн долларов долга. Интересно, будет ли он тогда кому-нибудь интересен?

Проблемный титан

Еще одним из подсанкционных активов, которые готовятся реализовать в ближайшее время, станет "Демуринский ГОК". Его активы оцениваются в сумму около 650 млн грн. Это предприятие имеет скандальный бэкграунд, поскольку оказалось, что в течение многих лет оно поставляло титановое сырье в Россию, где оно затем использовалось для производства оружия.

Бывший владелец предприятия россиянин Михаил Шелков после месяцев расследования получил в конце концов подозрение от БЭБ , а сам комбинат в начале 2023 года был конфискован и среди других активов Шелкова передан государству .

ФГИУ планировал продать комбинат еще в том же 2023 году, но некоторое время шли суды за контроль над ним. И только летом 2024 года правительство вышло с сообщением о его, казалось бы, готовности к приватизации.

В принципе, "Демуринский ГОК" является самодостаточным активом, но в последнее время его возможная продажа активно пиарилась руководством ФГИУ в контексте совместной продажи с его "старшим братом", то есть "сестрой" — "Объединенной горно-химической компанией".

Если коротко – то месторождения, принадлежащие "Демуринскому ГОКу", могут стать чрезвычайно удобной ресурсной базой ОГКХ, одно из предприятий которой — Вольногорский ГМК — исчерпало свои запасы. Соответственно, для потенциальных инвесторов было бы более привлекательным покупать эти два актива вместе, чтобы не иметь проблем с загрузкой ОГХК.

В свою очередь эпопея с приватизацией ОГХК продолжается с 2021 года. За это время было множество заявлений от руководства ФГИУ, что "вот-вот" предприятие продадут. Были предприняты четыре попытки приватизации, и ни одна не удалась – каждый раз аукционы не проходят якобы из-за невыполнения потенциальными покупателями требований. Хотя на самом деле руководству ФГИУ могли просто не нравиться потенциальные инвесторы. Например, в августе 2021 года, как писал "Телеграф" , одной из неформальных причин срыва аукциона была возможность приобретения ОГХК Петром Порошенко.

Все это время дела на предприятии шли, мягко говоря, не очень – оно в основном генерировало долги. Как писал в августе 2023 года "Телеграф" , было очень похоже, что ОГХК намеренно обесценивают, чтобы она наконец досталась структурам Дмитрия Фирташа. За 2023 год, напоминаем, убытки предприятия составили 481 миллион гривен. Правда, в 2024 году ситуация несколько улучшилась, предприятие нашло заказчиков и начало отгружать руду. Возможно, именно это и дало толчок очередной попытке приватизации.

И вот уже официально — 16 октября 2024 года должен состояться очередной аукцион по продаже ОГХК, только почему-то… отдельно от "Демуринского ГОКа". Это может представлять проблему для инвесторов ОГКХ, которые, в случае проигрыша аукциона по "Демуринскому ГОКу", рискуют не договориться с его новым собственником и заработать проблемы с поставками на свое предприятие.

Одно из объяснений по отдельной продаже от уже бывшего главы ФГИУ Виталия Коваля, что, дескать, средства от реализации этих двух предприятий имеют разное назначение: от ОГХК пойдут в госбюджет, а от "Демуринского ГОКа" — в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. Но оно явно не выдерживает критики – будто это такая уж проблема после аукциона развести соответствующие суммы.

А вот другое объяснение гораздо интереснее – по словам Коваля, оказывается, что ОГХК уже полностью готова к приватизации – "а присоединение "Демуринского ГОКа" привело бы к задержке аукциона и потере ценного времени". То есть создается впечатление, что "Демуринский ГОК" все же готов к приватизации не полностью или вообще не готов.

И, наконец, еще одним интересным вопросом является стоимость ОГХК. В настоящее время заявленная начальная цена составляет 3,9 млрд грн. Это почти столько же, сколько и стартовая цена запланированного аукциона в 2021 году – 3,7 млрд грн. Но в пересчете на доллары это выходит примерно 95 миллионов долларов в 2024 году против 137 миллионов долларов в 2021-м, то есть разница примерно в 40 млн долларов.

Конечно, здесь явно не в пользу работает фактор войны. Но не следует исключать и то, что подобное удешевление могло быть вызвано, мягко говоря, не совсем качественным управлением предприятием со стороны ФГИУ или умышленными действиями по обесцениванию актива.

Остается надеяться, что и ОГХК, и "Демуринский ГОК" действительно заинтересуют инвесторов, и минимальные заявленные суммы их продажи в конце концов вырастут.

Продажа гостиницы "Украина": целесообразность и нюансы

А вот на гостиницу "Украина", что в центре Киева, покупатель, скорее всего, найдется. Во всяком случае, об этом свидетельствуют аналогичные "гостиничные" кейсы от ФГИУ, тот же отель "Козацький". Другое дело – стоимость приватизации таких объектов.

Вообще следует понимать, что классические подходы к оценке стоимости имущества в сегодняшней Украине сейчас работают не полностью. Здесь как с известной пословицей: один волос — много это или мало? На голове вроде бы и мало. А вот в супе… Поэтому, с одной стороны, вырученные ФГИУ за отель "Козацький" 400 млн грн (10 млн долларов) – это на самом деле довольно немного за здание в самом центре Киева. Не говоря уже о 3,75 миллиона долларов, с которых начинались торги. С другой стороны работает фактор войны, при наличии которого следует учитывать и риски инвестора, и острую потребность государства в "живых" деньгах.

То же можно сказать и о предложенной ФГИУ стартовой цене на гостиницу "Украина" — 1 млрд грн, или около 25 млн долларов. Это совсем немного и составляет чуть больше 1000 долларов за квадрат (общая полезная площадь здания гостиницы 22,48 тыс. квадратных метров. — Ред.). При этом аналогичная недвижимость в центре столицы оценивается от 2—2,5 тысячи долларов за квадрат и даже больше.

Итак, какие резоны выставлять этот объект на продажу именно сейчас и за такую цену? Очевидна главная причина – бюджету нужны деньги уже сейчас. Вторая причина в том, что, находясь в ведении государства (в том числе в управлении ФГИУ в последние месяцы), гостиница так и не стала прибыльной. А держать на балансе предприятие, генерирующее убытки, согласитесь, все же не самая лучшая идея. С другой стороны, убыточность гостиницы свидетельствует о недостаточной эффективности работы управляющего, которым на сегодняшний день является ФГИУ, поэтому не удивительно, что Фонд хочет избавиться от нее как можно быстрее.

Кроме того, на гостинице "висят" многомиллионные долги – кредитные, по зарплате и налоговые перед государством. Этим кейс "Украины" схож с кейсом "Козацького" — у него тоже были долги, и, продав его, ФГИУ сбросил это бремя на нового владельца.

Кстати, на фоне вырученных 400 млн грн за отель "Козацький" как-то не очень принято было вспоминать, что, кроме долгов, за ним тянется еще и кейс судебных дел с предыдущими инвесторами — "Карлтон Трейдинг Украина" и Carlton Trading LTD, за которым стоят израильские владельцы. Если почитать статьи, которые выходили несколько лет назад, то может показаться, что дело едва не вызвало конфликт на уровне посольства и правительства Израиля, вставших на защиту обиженных соотечественников.

В этом контексте упоминают два "параллельных" судебных решения: украинского Верховного Суда 2015 года, который признал недействительным договор с инвестором, заключенный в начале 2000-х годов, и решение Стокгольмского арбитража 2011 года, принявшего сторону инвесторов, заявлявших, что Украина задолжала им 12 млн грн. Позже инвесторы также подали иск в Европейский суд по правам человека, где дело находится на рассмотрении по сей день.

Впрочем, в Госреестре судебных решений можно найти интересные нюансы этого дела: оказывается, в отношении должностных лиц как отеля "Козацький", так и упомянутых фирм-инвесторов, по состоянию на июнь 2024 года, до сих пор расследуется уголовное производство , в котором, в частности, фигурирует подделка документов, касающаяся решения Стокгольмского арбитража.

Трудно сказать, стоит ли сегодня беспокоиться новому владельцу "Козацького", но следует напомнить, что относительно гостиницы "Украина" еще недавно существовал практически идентичный спор с инвесторами. Только в этот раз не израильскими, а российскими.

История началась в 2004 году, когда тогдашнее руководство Фонда госимущества решило сыграть на руку российскому бизнесмену Александру Лебедеву и согласовало создание ЗАО "Готель Україна". Соучредителями в соотношении 50/50 стали ГП "Готель Україна" (на момент создания ЗАО — подчинялся ФГИУ) и ООО "Коммерческая компания" (принадлежала Лебедеву). Российский бизнесмен в качестве инвестора должен был вложить 21,5 млн долларов, а гостиница, соответственно, передать свое имущество. Но в 2011-12 годах через суд создание ЗАО "Готель Україна" было отменено, и гостиницу вернули в собственность государства, передав весь имущественный комплекс на баланс госпредприятия "Готель Україна". С тех пор Лебедев через суды безрезультатно пытался вернуть контроль над гостиницей.

Интересный нюанс: после того, как ЗАО "Готель Україна" уже давно было ликвидировано, каким-то непонятным образом запись о его существовании сохранялась в регистрационных документах Департамента по регистрации исполнительного округа КГГА еще более десяти лет. Это давало основания аффилированному с российским бизнесменом ООО "Коммерческая компания" штурмовать государство в судах. до конца 2022 года .

Среди исков компании за это время просто феерические – к президенту Зеленскому с требованием признать противоправными его действия и приказ о передаче "Готель Україна" в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины. Также последний из найденных исков, который рассматривался Верховным Судом в декабре (!) 2022 года, был направлен в Кабинет министров. Впрочем, как и иск к президенту, он тоже ни к чему не привел .

Очевидно, что сегодняшним инвесторам, рассматривающим участие в приватизации гостиницы "Украина", нечего беспокоиться. Но очень странно, как вообще компания, напрямую связанная с агрессором, могла что-то требовать у Украины после начала войны.

Как бы там ни было, на сегодняшний день планы приватизации гостиницы "Украина", похоже, вышли на финишную прямую. И остается надеяться, что ФГИУ выполнил домашнюю работу и сумел заинтересовать потенциальных инвесторов, рассказав им как о ценности гостиницы, так и обо всех нюансах вокруг этого объекта. Иначе планы наполнить бюджет средствами от продажи государственного имущества так и останутся планами.

На фоне всех нерешенных вопросов деятельности ФГИУ и проблем с привлечением средств от продажи государственного имущества Виталия Коваля отправляют на повышение в министерство, которое тоже не лишено существенных проблем. В свете этого назначение его министром агрополитики выглядит, мягко говоря, интересным.

Редакция "Телеграфа" будет продолжать следить за деятельностью Виталия Коваля на посту министра, а также исследовать особенности приватизации в Украине и деятельность Фонда государственного имущества. В последующих публикациях мы коснемся, в частности, темы земельных аукционов и попытаемся проанализировать выполнение инвесторами обязательств после приобретения предприятий на государственных торгах. Не переключайтесь.