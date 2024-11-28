"На выплаты пойдут миллиарды": замминистра экономики о "тысяче Зеленского", Национальном кешбэке и большом желании ЕС

Надежда Бигун рассказала "Телеграфу" о некоторых особенностях Национального кешбэка, о том, где возьмутся деньги на "Зимнюю еПоддержку" и о тендерном "наступлении" ЕС на Украину

В Украине уже почти три месяца действует государственная программа Национального кешбэка. В настоящее время около полутора тысяч производителей, предлагающих около 300 тыс. товаров, уже приобщились к проекту. В скором времени граждан ожидает еще один бонус от центральных властей — выплаты по одной тысяче гривен.

Надежда Бигун, заместитель министра экономики в интервью "Телеграфу" рассказала некоторые подробности и нюансы этих инициатив для граждан.

В первой части интервью с чиновницей речь зашла о технических и финансовых особенностях "Национального кешбэка", куда будут зачислять "тысячи Зеленского", включат ли для этого печатный "денежный станок", а также об одном принципиальном и системном требовании ЕС к Украине.

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— На прошлой неделе Минэкономики отчиталось о выплатах по программе "Национальный кешбэк". Уточните, какое состояние этой программы, набирает ли она обороты и почему только пятая часть украинцев использовала сентябрьские средства?

— Программа работает таким образом, что людям, которые в течение месяца покупают товары украинского производства в торговых точках-участниках программы, начисляется кешбэк в размере 10% (от стоимости приобретенных товаров. — Авт.). Затем в следующем месяце, в 20-х числах, мы производим выплату этих денег.

Пока мы выплатили за сентябрь и октябрь. В сентябре около 650 тысяч человек получили суммарно 37 миллионов гривен за первый месяц осени. Сейчас у нас прошла выплата за октябрь. За прошлый месяц уже 1 миллион 200 тысяч потребителей получили кешбэк. Это примерно 119 миллионов гривен. В октябре средняя сумма выплаты на одного человека выросла с 57 до 97 гривен. Кто-то, конечно, получил больше. Были такие граждане, кто и 3 тыс. грн получал (это максимальный лимит кешбэка).

— А сколько таких счастливчиков было?

— Их было 5 из общего количества в 650 тыс. граждан [в сентябре]. Это немного. Действительно, были такие потребители, что покупали очень много товаров, или дорогостоящие вещи. Соответственно, они и получили максимальную сумму.

Основная причина, почему сейчас деньги не используются, заключается в том, что начисленная сумма в большинстве случаев за сентябрь невелика. Этой суммой пока невозможно, например, полностью рассчитаться за коммунальные услуги (или оплатить выбранные услуги).

Надежда Бигун: "Национальный кешбэк – это очень непростой технологический продукт"

Следовательно, мы увидели, что где-то 25% из этих 650 тысяч граждан использовали, перечислили. Но все остальные не использовали. Более репрезентативной будет информация после выплаты в октябре. Этим людям деньги прибавятся (к неиспользованной сумме). Тогда будем понимать, как они тратят эти средства.

— Почему чиновниками сделана ставка сугубо на приобретение услуг за этот кешбэк, а не товаров, чтобы, скажем, в магазинах рассчитываться за продукты и так далее?

— На самом деле, Национальный кешбэк — это очень непростой технологический продукт.

— Почему?

— Первое: к такой программе привлекли очень много участников: банки, платежные системы, торговцы, производители, Минэкономики, Минцифры, "Дия" и т.д. Когда начали разрабатывать эту программу, мы анализировали разные сценарии, как она может работать.

В результате принятый сценарий был наиболее оптимальным с точки зрения реализации. Он предполагает, что торговые точки должны у себя на кассовом оборудовании именно таким образом настроить передачу информации по фискальным чекам, чтобы на них была информация о штрих-коде товара.

Далее эти фискальные чеки передаются стандартно в налоговую через РРО. Налоговая через информационный обмен передает их в "Дию". А она имеет информационный обмен с присоединившимися к программе банками и получает информацию о транзакциях с карточек по ключевым критериям (дата проведения транзакции, код категории продавца, там целый набор характеристик). "Дия" связывает эти два списка и понимает, кому нужно насчитать кешбэк. Понимает, что данный конкретный фискальный чек был проведен этой транзакцией, а значит, такому лицу надо начислить выплату. "Дия" проверяет штрих-коды с фискального чека, есть ли они у нас в базе. Когда она понимает, что эти товары у нас в перечне, что они украинского производства, то на них и насчитывается 10% кешбэка.

Это действительно очень нетривиальная задача. Поэтому мы весь сентябрь тестировали данную систему, ведь надо было, чтобы у всех все было правильно настроено. Для того, чтобы человек получил кешбэк и потратил его на товары украинского производства (в магазинах. — Авт.), систему надо сделать еще более сложной.

"Ставка на приобретение услуг на самом деле верна с точки зрения баланса"

Поэтому на момент запуска программы мы решили, что быстрее и проще сначала дать возможность использовать эти средства только на услуги. Кроме того, ставка на приобретение услуг на самом деле верна с точки зрения баланса.

Этот дополнительный бюджет, который люди получают в качестве стимула покупать украинское, пойдет в услуги и не будет влиять, например, на то, что у нас будет какой-то дефицит товаров (или рост цен), или мы перегреем эту часть экономики.

Мы же фактически греем и одну часть экономики – товаров, – и вторую часть экономики (услуг). Чтобы в сегменте услуг были дополнительные стимулы. А ведь услуги также страдают во время войны, блэкаутов и т.д. Соответственно, для этого рынка тоже очень важен дополнительный денежный поток, чтобы люди больше потребляли.

О "тысяче Зеленского"

— Когда гражданам начнут выплачивать по 1 тыс. грн, каким образом можно получить эти средства? Это будут наличные деньги?

— Программа "Зимняя еПоддержка" заработает с 1 декабря. Эти средства можно будет заказать через "Дию", а начислены они будут на карточку Национального кешбэка.

Как вы знаете, это инициатива президента Украины, и он хотел, чтобы мы нашли решение, чтобы эти средства можно было использовать не только на услуги, но и медикаменты. Это было одним из условий, которое с самого начала мы проговаривали.

По условиям "Зимней еПоддержки" средства будут начисляться на карточку Национального кешбэка. То есть, нельзя будет разделить на карте, что это средства из кешбэка, а это дополнительная тысяча.

И средства Национального кешбэка, и дополнительную зимнюю поддержку можно будет использовать на медикаменты в аптеках и на книги, но украинского производства.

Сейчас мы с аптеками и продавцами книг разрабатываем соответствующее техническое решение. И им, чтобы быть в этой программе, придется научить свое кассовое оборудование (настроить), чтобы кассы проверяли в момент продажи, есть тот или иной товар (за который расплачивается человек с карты Национального кешбэка) в нашем перечне украинских изделий.

"Финансироваться еПоддержка будет из остатков неиспользованных средств госбюджета"

Также помощь от государства смогут получить пенсионеры и люди с инвалидностью через Укрпочту. О возможности получить выплату сообщит почтальон при получении пенсии или соцпомощи. У пенсионеров и людей с инвалидностью будет возможность оплатить коммунальные услуги или купить товары украинского производства.

— О какой общей сумме идет речь по выплатам этих тысяч гривен?

— Финансироваться программа будет из остатков неиспользованных средств государственного бюджета невоенного назначения. Это будет ориентировочно 6 млрд грн. У нас есть прогноз расчетов [по выплатам]. Мы взяли показатели выплаты "ковидных тысяч". Тогда деньги получили более 8 миллионов человек. Соответственно, понимаем, что тогда население было больше, а сейчас меньше. Сейчас исходим из этих показателей и ориентируемся, что будет ориентировочно то же количество людей, которые подадут заявку в "Дию", чтобы получить выплату.

Здесь вам подлинный прогноз никто не сможет дать. Потому что даже по Национальному кешбэку мы ожидали, что эта программа будет идти быстрее, что больше людей будут покупать [украинские товары] и т.д. Так что закладывали на этот год 3 млрд грн на Национальный кешбэк. Но повторюсь, объем выплаченного за первый месяц составил 37 млн грн для 650 тысяч украинцев. Другими словами, мы даже миллиард гривен не используем. В октябре — 1,22 млн граждан получили 119 млн грн кешбэка.

Соответственно, частично этот остаток и пойдет на "Зимнюю еПоддержку".

— Условно говоря, даже если 10 млрд грн уйдет на выплату по 1 тыс. грн, это не перегреет экономику и никоим образом не обременит государственный бюджет?

— Не перегреет экономику, а поддержит ее. Не ожидаем, что это будет способствовать росту цен или инфляции. Это не та сумма, которая может так существенно повлиять (на макропоказатели. — Авт.). Плюс все равно ориентация идет на широкую группу товаров и не сфокусирована в одну категорию. Соответственно, у потребителя остается много опций, на какие товары использовать эти средства Национального кешбэка и "Зимней еПоддержки".

— Какие прогнозы по выплатам украинцам в рамках программы Национального кешбэка? Был ли показательным сентябрь, когда на первом месте в структуре расходов было пополнение гражданами мобильной связи (50%), на втором месте — оплата за услуги ЖКХ (35%) и т.п.? Изменится ли эта структура по тратам этих средств?

— Накопленная сумма кешбэка за сентябрь была невелика. И люди естественно пополняли свои счета за мобильную связь, тратя на это условно 30 грн. На втором месте по объемам израсходованных средств по Национальному кешбэку действительно были коммунальные услуги. Люди, в принципе, пошли платить за комуслуги.

Ожидаем, что больше всего средств "Зимней еПоддержки пойдут на коммунальные услуги. Особенно будем рады, если это будет оплата долгов. Поскольку все понимаем, что коммунальной сфере, особенно энергетикам, нужны средства на восстановление. Потому что все время энергетическая система страдает от ударов со стороны России. Следовательно, нужны средства, чтобы это восстанавливать. Тарифы же не поднимаются. И в тариф это перевести нельзя. Кроме того, если будет расти задолженность [за услуги ЖКХ], это еще сильнее обременит всю коммунальную систему, и восстанавливаться ей будет сложнее.

"Ожидаем, что больше всего средств "Зимней еПоддержки пойдет на коммунальные услуги"

О том, что ЕС хочет от Украины

— Перейдем к непростой теме государственного сектора экономики. В этом контексте на фоне войны до сих пор актуальным остается вопрос углубления, продолжения реформ. Как Украина выполняет домашнее задание Евросоюза в рамках евроинтеграции по государственным закупкам?

— Публичные закупки для Евросоюза на самом деле суперважны. У нас даже первая сессия, с которой начался переговорный процесс (о вступлении Украины в ЕС. — Авт.), была именно о публичных закупках. Это ощущается на всех уровнях. Как с нашей стороны, так и с европейской.

В ЕС ожидают, что мы будем показывать существенный прогресс в имплементации европейских директив в наше законодательство. Для них публичные закупки – это супер хот-топик (с англ. hot topic – горячая тема. – Авт.). В этом смысле мы достаточно продвинулись. В отличие от других реформ, также важных для Евросоюза, трансформация публичных закупок у нас прогрессивная.

Мы начали эту реформу еще с принятия закона о публичных закупках в 2016 году. Многое уже сделали, потому работаем не с пустого места. Подготовительная работа проделана. Соответственно, есть ожидания со стороны европейцев, с нашей стороны, что мы очень быстро покажем [конечный] результат.

Сейчас ко второму чтению в парламенте планируется новая редакция закона "О публичных закупках" (проект закона №11520). Этот документ правительство начало готовить еще в прошлом году. И разрабатывался он в соответствии с Соглашением об ассоциации (хотя тогда еще не было разговора, что будут открываться переговоры о вступлении).

Но когда уже встал вопрос, что мы открываем переговоры, ожидания со стороны наших партнеров изменились. Они стали большими. Теперь было недостаточно просто написать закон, который будет следующим шагом по соглашению. Они ожидают, что мы покажем больший прогресс.

Этот проект закона не будет полной имплементацией директивы. Все равно останется небольшой процент изменений, которые нужно будет потом на следующем шаге имплементировать другими изменениями в закон.

"Евросоюз давно начал отходить от практики, когда покупается по самой низкой цене"

Но сейчас это будет огромный пласт того, что мы имплементируем директивы ЕС в наше законодательство о госзакупках. Следовательно, мы существенно приблизимся к тому, чтобы сказать, что у нас законодательство соответствует европейскому.

— Какой самый принципиальный момент в этом документе?

— Сам проект закона содержит множество изменений. В нем появляются новые процедуры. Но в принципе основной вызов, на который мы пытаемся отвечать этим законопроектом, заключается в том, что сейчас в Prozorro у нас основная процедура – открытые торги и закупка только по самой низкой цене.

Об этом моменте нам уже много лет говорят европейцы. Разумеется, этот подход понятен и правильный, но должны быть не только открытые торги по самой низкой цене, но и другие инструменты.

Потому что в части, где есть сложные комплексные закупки, где есть разнообразие жизненного цикла, там нужно научиться применять и более сложные инструменты. Европейцы ожидают, что мы внедрим дополнительные закупочные инструменты и процедуры.

В новом законопроекте есть список новых процедур: открытые торги с ограниченным участием, динамические системы закупок, инновационное партнерство, конкурсы проектов для дизайна. Одновременно с этим мы усиливаем применение инструментов, позволяющих сместить фокус с тем, чтобы покупать по самой низкой цене до того, чтобы покупать баланс "качество-цена". И учитывать [на госзакупках] этот баланс.

Например, особенно остро это проявляется в строительстве, в частности, с недостроями, заброшенными проектами, которые затем (после сорванных контрактов. — Авт.) еще дотендеряются, то есть проводятся повторные тендеры. А потом заказчики считают, сколько же это в общей сложности стоило, то в таких случаях в итоге цена может расти и в 10 раз.

Или речь идет о таком низком качестве исполнения договора, что через 2-3 года уже все нужно переделывать. Сейчас этот риск тоже не учитывается. К примеру, когда отремонтировали станцию метро, а через 2 недели начала плитка отпадать. Или это касается строительства дорог. Надо так научиться делать дороги, чтобы они потом 10 лет стояли. Необходимо закупать дороги с обслуживанием. Это сложнее, чем просто закупать по самой низкой цене.

В то же время Евросоюз давно начал отходить от практики, когда покупается по самой низкой цене. Ведь по большому счету это практика "покупать китайское" (в обобщающем смысле, если сузить). Если двигаться только по пути, мол, давайте будем покупать самое дешевое, то это будет означать, что в какой-то перспективе будем всегда покупать "китайское". Если хотим, чтобы у нас не только дешевые [низкокачественные] предложения были, нужно двигаться, чтобы учитывать и другие факторы. Например, полноценно ли предприятие (участник торгов. — Авт.) платит налоги, или избегает налогообложения.

*О борьбе со схемами на открытых торгах, злоупотреблении крупных госпредприятий, закупках для отечественной оборонки и почему, несмотря на прогнозы, экономика России все никак не обваливается — читайте на "Телеграфе" в ближайшее время во второй части интервью с Надеждой Бигун.