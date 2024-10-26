"Тысяча Зеленского" не новаторство: что такое "Юлина тысяча" и "Витина штука"

После "Юлиной тысячи" бюджет обеднел на 5 млрд грн

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении украинцам по 1 тысяче гривен с 1 декабря у многих вызывает вопросы. На фоне этого в сети вспоминают и о "Юлиной тысяче", и о "Витиной штуке".

"Телеграф" расскажет о вышеуказанных выплатах, когда и зачем их давали украинцам ранее. Получение средств от государства в качестве поддержки не новаторство, даже Зеленский несколько раз прибегал к этому с начала своего президента. Однако суммы были разные.

Что такое "Юлина тысяча" и "Витина штука"

В 2008 году тогда премьер-министр Украины Юлия Тимошенко пообещала украинцам выплатить по 1 тысяче грн на человека. Это было компенсацией утраченных средств в советском Ощадбанке СССР. Обещанные деньги украинцы получили, однако госбюджет тогда обеднел на 5 млрд грн.

На этом тысячные выплаты гражданам Украины не остановились, ведь в 2012 году Виктор Янукович тоже пообещал выплатить по 1 тысяче гривен. Это была компенсация за обесцененные вклады 6 млн вкладчикам Ощадбанка бывшего СССР. Тогда в народе эти деньги прозвали "Витиной тысячей" или "Витиной штукой".

Однако 1 тысяча в 2008 и 2012 годах, и в 2024 это совершенно разные деньги, и они имеют кардинально отличительный вес. Так, по словам Forbes, тысяча гривен на 2008 год в действующих ценах – около 6000 грн, которые в 2012 году составляли уже до 4400 грн. А в конце 2021 года, в момент внедрения єПідтримки, составляли лишь 1150 грн в эквиваленте настоящего.

Какие выплаты еще делал Зеленский

В 2021 году он ввел программу єПідтримка. Ведь тогда экономика сильно пострадала от карантина, вызванного пандемией. И в 2021 году все украинцы, которые вакцинировались вовремя получили 1000 грн. Тогда эти деньги в народе прозвали "ковидная тысяча".

Также еще в начале полномасштабного вторжения граждане получили единоразовую выплату в сумме минимальной зарплаты, ведь тогда большинство людей осталось без работы.

Сейчас президент Зеленский тоже запускает программу выплаты для украинцев 1 тысячи грн, но похоже, что у нее нет никаких условий получения. Эти деньги в народе уже прозвали "Вовина тысяча".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что экономист оценил решение об 1000 грн от Зеленского.