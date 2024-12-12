Деньги из воздуха. Как банкиры Хелемский и Василец "подарили" 19 млн евро семье экс-губернатора Волыни времен Януковича

Кредитный комитет государственного "Укргазбанка" разрешил беспрепятственно вывести почти 19 млн евро кредитных средств на счета компании семьи Александра Башкаленко — бывшего губернатора Волынской области времен Виктора Януковича. Схему провернули еще летом-осенью 2023 года, однако уголовное производство открыто только в июне 2024 года. Сейчас по делу проводятся активные обыски у членов кредитного комитета и правления, ведь речь идет об ущербе государству более чем на 800 млн грн. Главными фигурантами являются экс-глава департамента структурированного торгового финансирования "Укргазбанка" Геннадий Хелемский и профильный заместитель главы правления Наталья Василец.

Схема на миллиард

История, о которой речь пойдет ниже, претендует на звание одной из наиболее дерзких финансовых схем в корпоративном секторе. Речь пойдет не просто о разграблении государственного банка под видом выдачи кредитов иностранным компаниям, а о безосновательном раздувании кредитного плеча более чем в 40 раз – с 25 млн грн до 30 млн евро (более 1 млрд грн). Это происходит без каких-либо дополнительных гарантий и залогов в разгар полномасштабного вторжения России в государственном банке, где в кредитном комитете заседают якобы авторитетные для рынка опытные финансисты. А конечным бенефициаром аферы выступил бизнес семьи бывшего функционера Партии регионов, экс-главы Волынской ОГА времен Януковича – Александра Башкаленко.

Согласно данным судебных документов, четыре года назад, в конце декабря 2020 года между государственным "Укргазбанком" и ООО "Нексттрейд" был заключен кредитный договор на 25 млн грн сроком на три года. "В июле 2023 года должностные лица ООО "Нексттрейд", не имея намерения в дальнейшем выполнять взятые на себя обязательства, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью завладения денежными средствами банка, обратились к последнему с просьбой открытия в рамках действующего договора непокрытых аккредитивов в общей сумме 30 млн евро", — говорится в судебном решении. Сделку по словам и. о. главы правления "Укргаза" Родиона Морозова, разоблачили внутри банка в апреле 2024 года. Провели расследование и подали заявление в полицию.

Если упростить банковскую терминологию, то аккредитив – это особый вид кредита, когда определенная сумма средств "бронируется" за конкретным контрактом или поставщиком и выплачивается по его требованию, а должником по ссуде является получатель товара. В нашем случае, по данным судебных документов, "Нексттрейд" попросил открыть аккредитив в пользу словацкой компании NextTradeEurope s.r.o. для оплаты по контракту купли-продажи природного газа. Банк пошел на это и открыл аккредитивы на словацкую фирму, а затем — перевел ей деньги. По состоянию на сегодняшний день задолженность перед "УГБ" превышает 18,8 млн евро.

Впрочем, это не вся история. По данным источников в правоохранительных органах, первым контрагентом "Нексттрейда" в 2020 году был крупный трейдер ERU Europe GmbH. И первые аккредитивы открывались для расчетов с этой компанией. Правда, поставки газа не производились, а сроки погашения аккредитива украинской фирмой переносились. Несмотря на то, что финансовое состояние "Нексттрейда" ухудшалось, банк не только не прекращал кредитование, но и наращивал его. Более того, в июле 2023 года банкиры приняли решение разрешить изменить контрагента по договору с ERU Europe GmbH на NextTradeEurope. Почему в судебных материалах нет упоминаний об ERU Europe GmbH, – вопрос открытый.

Родственные души

Кроме плачевного финансового состояния заемщика и непоставок газа по контрактам, еще одним "красным флажком" для банка должно было бы стать прямое родство "Нексттрейду" и NextTradeEurope s.r.о. С 2016 по 2020 год украинской фирмой руководил человек по имени Сергей Васильевич Воевода, футболист из Луцка, который в 2015 году баллотировался в местный совет от Оппозиционного блока. Волынское расследовательское издание "Сила правды" называет Воеводу подставным лицом семьи Александра Башкаленко. В 2020 году, когда заключался первый кредитный договор с "Укргазбанком", компанию переписали напрямую на сыновей и жену экс-губернатора. Согласно данным словацкого реестра, Сергей Воевода также с 2020 года является основателем NextTradeEurope s.r.o. Итак, фактически украинская фирма просила об аккредитиве не для внешнего поставщика, а для вполне себе "дружественной" компании. При этом долги накапливались уже при двух контрагентах.

У "Нексттрейда" Башкаленко уже были истории, которые должны были бы триггерить опытных банкиров: как пишет "Сила правды", в середине 2010-х компания "Некст Ойл Трейд" имела проблемы с фискальными органами, а также участвовала в выводе бюджетных средств при поставках газа в Луганскую область. После этого фирму пришлось переименовать и вывести из управления Сергея Воеводу, на котором висели многочисленные нарушения.

Единственным способом начать гасить кредиты было инициировать возврат авансов по договорам. Однако до июня 2024 года ни банк, ни "Нексттрейд" этого не делали. 30% долга было погашено за счет депозита, но остаток в 18,5 млн евро – более 800 млн грн – так и остался выведенным на счета словацкой компании.

Опытные "слепцы"

Согласно фабуле уголовного производства, должностные лица "Укргазбанка" (кредитный комитет) якобы не знали о преступных намерениях "Нексттрейда". А дело открыли по заявлению самого банка, признав его потерпевшим от действий мошенников. Однако дальнейшие обыски, о которых сообщали СМИ и глава правления банка Родион Морозов, могут свидетельствовать о причастности к этой операции конкретных должностных лиц. В частности, речь идет об экс-главе департамента структурированного торгового финансирования "Укргазбанка" Геннадии Хелемском и профильном заместителе главы правления Наталии Василец .

Хелемский – известный кредитный эксперт, в свое время со скандалом претендовавший на должность главы правления государственного "Ощадбанка": от его имени членам наблюдательного совета присылали смс с предложением голосовать за него. "Хелемский имел репутацию одного из ключевых банкиров страны, отвечал за успешные контракты "Укргазбанка" с ЕБРР, Всемирным банком, IFC и другими международными финансовыми учреждениями", — пишет о нем "ZN", по данным которого финансист, уже как сотрудник ДТЭК, якобы находится сейчас в командировке в одной из стран ЕС. Хелемского считают человеком экс-главы правления НБУ Кирилла Шевченко, который также возглавлял "Укргаз" (подозревается НАБУ в хищении средств банка, сейчас скрывается в Австрии).

Василец несколько лет назад была одним из претендентов на должность главы правления "Укргазбанка" по квоте Шевченко. Вместе они работали в банке "Финансы и Кредит" Константина Жеваго. В "Укргазе" Василец работает с 2014 года. По данным источников в правоохранительных органах, именно через Василец проходят в банке все "сомнительные сделки".

Среди других фигурантов также называют Тамару Савощенко , другого заместителя главы правления, ранее прошедшую весь карьерный путь в "Укрсоцбанке" до его продажи российскому "Альфа-Банку". Савощенко также является фактической креатурой Шевченко — ее муж Олег Савощенко работал с экс-главой НБУ в схемном "Терра Банке" (фигурирует во всех уголовных делах, связанных с выводом миллиардов из банка), а впоследствии — стал директором департамента дистрибуции в "Укргазбанке" по квоте того же Шевченко.

Таким образом, по меньшей мере три ключевых человека в кредитном комитете были под контролем Шевченко, который с июля 2020 года возглавлял НБУ. Их опыт исключает возможность "не заметить" финансовые проблемы "Нексттрейда" с сомнительным шлейфом, родство со словацкой фирмой и очевидный мошеннический характер будущих соглашений.

Следовательно, очевидно, что кроме собственно иска об убытках и возмещениях от компании Башкаленко, а также ее банкротства , "Укргазбанку" стоило бы по меньшей мере отстранить двух заместителей главы правления и инициировать объявление в международный розыск Хелемского. Обыски у руководства банка проводила не полиция, которая начинала расследование, а НАБУ. А это значит, что они, вероятно, уже фигурируют в деле как подозреваемые. При этом речь идет именно о хищении государственных средств, а не обычной "небрежности" кредитного комитета рядового коммерческого банка.

Кроме того, не лишним будет судиться и со словацкой фирмой. В настоящее время единственной реальной мерой влияния, которая была предпринята в отношении фигурантов дела, является арест счетов "Нексттрейда", который, очевидно, является временным. Более того, от этих действий семья луцкого предпринимателя точно не обеднеет, ведь ей и по-прежнему принадлежат ряд торговых и жилых объектов в регионе, а также энергетический бизнес.

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