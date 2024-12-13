Дело хищения земель НААН: приговор услышали около 10 чиновников

Некоторых лишили звания полковника

Несколько подозреваемых по делу о незаконном завладении землями Национальной академии аграрных наук Украины (НААН) услышали приговоры суда. Были осуждены 9 граждан, большинство из которых должностные лица.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). В пятницу, 13 декабря 2024 года, коллегия судей ВАКС объявила приговор по делу незаконного завладения особо ценными землями Национальной академии аграрных наук Украины в 2013–2014 годах.

"Приговором суда 9 человек, среди которых 6 должностных лиц Национальной академии аграрных наук Украины и ее структурных подразделений, 2 бывших должностных лица ГУ Госземагентства в Киевской области и 1 сотрудник Службы безопасности Украины, признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. Украины", — говорится в сообщении.

Известно, что один из организаторов схемы и два экс-должносных лица ГУ Госземагентства в Киевской области осуждены на 8 лет с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления, сроком на два года. Также часть их имущества будет конфискована.

Суд лишил сотрудника СБУ звания полковника, а еще один из организаторов и других участников схемы приговорен к 7 годам тюрьмы с лишением права занимать вышеуказанные должности. У этих лиц также конфискуют часть имущества.

Кроме того, указанные лица также намеревались завладеть еще 6 земельными участками общей площадью 0,581 га, рыночная стоимость которых на момент формирования составила 1436000 гривен.

Напомним, прокуратура подтвердила, что у нее нет инструментов для возвращения земли Нацакадемии под Киевом.

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