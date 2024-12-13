Справа розкрадання земель НААН: вирок почули майже 10 посадовців

Декого позбавили звання полковника

Калька підозрюваних у справі про незаконне заволодіння землями Національної академії аграрних наук України (НААН) почули вироки суду. Було покарано 9 громадян, більшість з яких службові особи.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП). Зазначається, що у п'ятницю, 13 грудня 2024 року, колегія суддів ВАКС оголосила вирок у справі за фактом незаконного заволодіння особливо цінними землями Національної академії аграрних наук України у 2013–2014 роках.

"Вироком суду 9 осіб, серед яких 6 службових осіб Національної академії аграрних наук України та її структурних підрозділів, 2 колишні посадові особи ГУ Держземагентства у Київській області та 1 співробітник Служби безпеки України, визнано винуватими у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що один з організаторів схеми та 2 експосадовці ГУ Держземагентства у Київській області засуджені на 8 років з позбавленням права обіймати посади, повʼязані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, строком на два роки. Також частину їх майна буде конфісковано.

Також суд позбавив співробітника СБУ звання полковника, а ще одного з організаторів та інших учасників схеми засуджено до 7 років тюрми з позбавленням права обіймати вищевказані посади. У цих осіб також конфіскують частину майна.

Крім того, вказані особи також мали намір заволодіти ще 6 земельними ділянками загальною площею 0,581 га, ринкова вартість яких на момент формування становила 1 436 000 гривень.

Нагадаємо, прокуратура підтвердила, що не має інструментів для повернення землі Нацакадемії під Києвом.

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