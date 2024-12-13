"Тысяча Зеленского": в Минэкономики разъяснили, до какого числа можно оформить выплату

До 28 февраля 2025 года можно будет подать заявку на выплату и получить деньги.

В Украине продолжают выплачивать пособие от государства в размере 1000 гривен, которое предоставляется в рамках программы "Зимняя еПоддержка". Оформить его можно будет до конца зимы, а выплачивается пособие в течение 10 рабочих дней с момента оформления.

Об этом сказала заместитель министра экономики Украины Надежда Бигун в эфире "Украинского радио". По ее словам, за первые 10 дней работы программы было получено 6 340 758 заявок на получение государственной помощи в 1000 гривен.

"Из них 1,6 млн – это заявки на детей, а 1,9 млн – это выплаты, которые будут происходить через "Укрпошту". Эти выплаты не нуждаются в заявке, а происходят по перечню, который предоставлен Минсоцполитики: пенсионеры, получающие пенсию через "Укрпошту", и люди с инвалидностью I, II группы, которые получают государственную помощь. А для территорий, где происходят активные боевые действия, это любые категории граждан, которые получают социальные выплаты через "Укрпошту". Эти люди смогут с помощью 1000 грн заплатить за коммунальные услуги или купить продукты украинского производства", – рассказала она.

Бигун отметила, что основным каналом подачи заявок было и остается приложение "Дія". С 10 декабря заработали банки-партнеры программы, и теперь граждане в возрасте 65+, не имеющие "Дії", могут оформить заявку через отделение банка. Ведется работа по расширению списка банков-партнеров. Заявки на выплату через все каналы будут приниматься до конца зимы.

"Кроме людей пожилого возраста через банки смогут подать заявку люди, которые по религиозным соображениям не имеют индивидуального налогового номера. Заявку можно подать до 28 февраля 2025 года, то есть до конца зимы. А выплата будет производиться с момента подачи заявки в течение 10 рабочих дней", – добавила чиновница.

Напомним, ранее люди по-разному отреагировали на инициативу главы государства по раздаче тысяч гривен. Реакцию украинцев вы можете прочесть в материале "Телеграфа" по ссылке.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие еще программы поддержки анонсировал Зеленский и кому они будут доступны.