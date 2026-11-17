Местные вспоминают танцы в клубе и свадьбы, а теперь готовят запасы для военных

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В селе Шкурат на Волыни осталось 15 жилых домов. Рейсовый автобус сюда не ходит, хлеб привозят дважды в неделю. Жители ведут хозяйство, обрабатывают огороды и шутят, что здесь фактически одна семья: половина села – Вовчики.

Как живут в Шкурате, показало "Суспільне Луцьк". Летом жителей становится больше: горожане приезжают обрабатывать огороды, а осенью снова уезжают.

Местная Татьяна Шкоропад показала корреспондентам погреб с заготовками для семьи и военных: сало, компоты, соки, овощи. Дома держат корову, свиней, лошадь, кур и уток. Газа нет – отопление печное, поэтому на плите женщина и еду готовит, и тыквенные семечки досушивает.

"Вот такая она, сельская работа. Хочешь жить – надо работать", – говорит жительница Шкурата Татьяна Шкоропад.

Татьяна Шкоропад

Дмитрию Вовчику, которому в воскресенье перед съемкой исполнилось 80 лет, помнится совсем другое село: много молодежи, танцы и полный клуб во время киносеансов. Билет стоил 20 копеек. Кому не хватало денег, становился под окном, надеясь посмотреть фильм оттуда.

Они с женой поженились в 1970 году. Она вспоминает, как он бегал за ней по селу, а она убегала домой. На свадьбу закололи кабана: разнообразных салатов, как сейчас, не было, зато мяса хватало.

"Здоровье. Нет здоровья – нет ничего", – отвечает Дмитрий Вовчик на вопрос о самом ценном в жизни.

Село Шкурат на карті

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выживает село в Украине, где осталось всего 80 жителей.