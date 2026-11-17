Для пенсионеров старше 70 лет предусмотрены отдельные ежемесячные возрастные доплаты

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В Украине неработающие пенсионеры от 65 лет имеют право на пенсию не менее 4213 грн при достаточном страховом стаже: от 35 лет для мужчин и от 30 лет для женщин. Для получения гарантированной выплаты нужно выполнить и другие условия.

Об условиях повышения пенсии до гарантированного уровня пишет napensii.ua. Если начисленная сумма ниже установленного минимума, Пенсионный фонд должен обеспечить доплату до него.

Какие условия действуют для пенсионеров от 65 лет

Помимо требований к возрасту, стажу и отсутствию работы, есть условие относительно предпринимательства. Получатель не должен вести предпринимательскую деятельность с уплатой единого социального взноса (ЕСВ).

Имеет значение и основание назначения пенсии. Гарантированный размер выплаты предусмотрен для тех, кому ее назначили в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Доплата покрывает разницу между рассчитанной пенсией и гарантированным минимумом. Поэтому ее размер зависит от начисленной человеку суммы, а достижение необходимого возраста само по себе не дает права на повышение.

Сколько доплачивают после 70, 75 и 80 лет

Отдельные ежемесячные надбавки предусмотрены при достижении следующих возрастных порогов. Пенсионерам от 70 до 74 лет полагается 300 грн в месяц, от 75 до 79 лет – 456 грн, а от 80 лет – 570 грн.

Для этих выплат действует ограничение по размеру пенсии: возрастную доплату начисляют при условии, что общая сумма не превышает 10 340 грн. Если выплата приближается к этой границе, надбавку могут уменьшить, поэтому фактически полученная сумма зависит от пенсии конкретного человека.

Как планируют изменить доплату за стаж в 2027 году

В 2027 году планируют повысить прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность. С этим показателем связан размер доплаты за сверхнормативный страховой стаж, поэтому его пересмотр предусматривает увеличение стоимости каждого дополнительного полного года стажа.

В расчете такой доплаты за каждый полный год сверх установленной нормы используется 1% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Окончательная сумма повышения будет зависеть от утвержденных бюджетных показателей на 2027 год.

Как сообщал "Telegraf", в Украине "13-й пенсией" неофициально называют пенсию, которую человек не успел получить при жизни. Недополученную пенсию выплачивают по месяц смерти пенсионера включительно.