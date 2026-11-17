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Экс-генпрокурор Руслан Кравченко обнародовал материалы, которые, по его словам, легли в основу уголовного производства, в котором фигурирует ближайшее оцепление руководителя САП Александра Клименко.

Об этом он рассказал в видео Эпизод №2: "Спасти мэра". VIP-правосудие по связям с руководителем САП

"В видео — эпизод о подкупе судей апелляционной палаты ВАКС в интересах городского головы одного из городов на Западе страны, который обвинялся в незаконном обогащении", — прокомментировал обнародованные записи разговоров Кравченко.

Он отмечает, что ключевую роль в организации и функционировании коррупционной схемы играла руководитель адвокатского бюро Наталья Редич и адвокат бюро — жена руководителя САП Александра Клименко.

И именно получение неправомерного доступа к материалам такого уголовного производства, как утверждает Кравченко, было настоящей и единственной целью проведения обысков в Офисе Генпрокурора.

По убеждению экс-генпрокурора "все, кто решается расследовать такие коррупционные схемы и поколебать их монополию на "добродетель" – сразу будут скомпрометированы руководством антикоррупционных органов и их независимыми медиа-ресурсами".

Поэтому Кравченко призвал руководителя Специализированной антикоррупционной подать Александра Клименко подать в отставку и не порочить честь институции.