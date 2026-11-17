Основанная Михаилом Кокоричем компания поставляет вооружения Украине с 2023 года

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Во вторник, 17 ноября, семь крылатых ракет RUTA поразили Крымский мост, после чего обрушился один из пролетов. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в операции использовали RUTA.

О применении ракет нидерландской компании Destinus она сообщила в Linkedin. В публикации говорится, что RUTA били по мосту два дня подряд.

Какие вооружения использовали против моста

По утверждению Destinus, предыдущей ночью повредили верхнюю несущую конструкцию переправы, а семь попаданий 17 ноября привели к обрушению пролета. В той же операции для подавления российской противовоздушной обороны использовали беспилотники LORD/Da Vinci.

По словам Зеленского, в операции задействовали 11 типов вооружений. Беспилотники "Паляница" атаковали автомобильную часть моста, а "Нептун", RUTA и FP-5 Flamingo – железнодорожную. Также применяли разведывательные и ударные беспилотники Dovbush, Vendetta, Da Vinci, "Сичень", MICH 2000, An-197 и FP-1.

По словам Зеленского, автомобильную и железнодорожную части моста атаковали разными типами вооружений Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Что известно о RUTA и ее производителе

RUTA Block 1 – реактивный беспилотник, сконструированный по типу крылатой ракеты. Destinus начала поставлять его Украине в 2024 году. По данным компании, более тяжелая модификация RUTA Block 2 рассчитана на дальность свыше 700 километров и несет боевую часть массой 250 килограммов. В октябре 2026 года Destinus сообщила Reuters, что выпустила более 1750 ракет RUTA, а темпы производства приблизились к 300 единицам в месяц.

В октябре 2025 года Зеленский впервые публично рассказал о боевом применении RUTA – ударе по морской платформе более чем в 250 километрах от места запуска. В сентябре 2026 года СБУ сообщала об использовании этих ракет при атаке на Азовский оптико-механический завод в Ростовской области.

Основатель и генеральный директор Destinus Михаил Кокорич родился в Забайкалье, владел сетью "Техносила" и создал Dauria Aerospace. В 2021 году он основал Destinus в Швейцарии; сейчас штаб-квартира компании находится в Нидерландах. После начала полномасштабного вторжения России компания переключилась с разработки сверхзвуковых и гиперзвуковых аппаратов на военные беспилотники и ракеты. В январе 2024 года Кокорич отказался от российского гражданства, объяснив это несогласием с войной и политикой Путина.

Как сообщал "Телеграф", после каждой из трех предыдущих атак Россия усиливала защиту Крымского моста.