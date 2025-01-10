Какая максимальная пенсия будет в 2025 году: есть определенные ограничения сумм

Некоторым украинцам ограничат выплаты пенсий в полном объеме

Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2025 год" (статья 46) предусматривает применение в 2025 году в период действия военного положения ограничительных коэффициентов к пенсиям.

Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины. Речь идет о пенсиях, размер которых превышает 10 прожиточных минимумов. Данные минимумы установлены для лиц, потерявших трудоспособность (2 361 гривен), то есть больше максимального размера пенсии (23 610 гривен).

Это касается пенсий, которые назначены в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

Таможенный кодекс Украины;

законы Украины "О государственной службе", "О прокуратуре", "О статусе народного депутата Украины", "О Национальном банке Украины", "О Кабинете Министров Украины", "О дипломатической службе", "О службе в органах местного самоуправления", "О судебной экспертизе", "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы", "О государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите журналистов", "О научной и научно-технической деятельности", "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц";

постановление Верховной Рады Украины от 13 октября 1995 года № 379/95-ВР "Об утверждении Положения о помощнике-консультанте народного депутата Украины".

Кабинет министров Украины 3 января 2025 года принял постановление № 1 "Об определении порядка выплаты пенсий некоторым категориям лиц в 2025 году в период действия военного положения", которым определил размеры и порядок применения ограничительных коэффициентов к специальным пенсиям. В частности:

к части пенсии, которая превышает 10 прожиточных минимумов (23 610 гривен) и не превышает 11 прожиточных минимумов (25 971 гривен) (далее – ПМ), применяется коэффициент 0,5;

в части пенсии, которая превышает 11 ПМ (25 971 гривен) и не превышает 13 ПМ (30 693 гривен) – 0,4;

в части пенсии, которая превышает 13 ПМ (30 693 гривен) и не превышает 17 ПМ (40 137 гривен) – 0,3;

часть пенсии, превышающей 17 ПМ (40 137 гривен), и не превышает 21 ПМ (49 581 гривен) – 0,2;

в часть пенсии, превышающей 21 ПМ (49 581 гривен) – 0,1.

Ранее Телеграф писал о том, у кого из пенсионеров заберут часть их выплаты в 2025 году.