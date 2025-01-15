Активы инвестиционной корпорации выросли благодаря победе Дональда Трампа на президентских выборах

Активы компании BlackRock достигли рекордной отметки в 11,6 трлн долларов в четвертом квартале 2024 года, так как крупнейший в мире управляющий активами увеличил прибыль на 21%.

Этому способствовал доход от комиссий на фоне укрепления фондовых рынков, сообщает Yahoo.

Активы под управлением компании, базирующейся в Нью-Йорке, выросли до 11,55 трлн с 10,01 трлн долларов в 2023 году и 11,48 трлн в третьем квартале 2024 года.

Чистая прибыль BlackRock увеличилась до 1,67 млрд долларов, или 10,63 долларов на одну акцию за три месяца до 31 декабря. В тот же период 2023 года эти показатели составляли 1,38 млрд и соответственно 9,15 долларов.

Отмечается, что активы клиентов выросли благодаря ралли на американском фондовом рынке после победы Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре, когда инвесторы делали ставки на уменьшение корпоративных налогов и дерегулирование.

Квартальные результаты компании ознаменовали успешное завершение года для BlackRock, целью которой было укрепление позиций на быстрорастущих частных рынках. Для этого корпорация направила около 25 млрд долларов в инвестиционный фонд инфраструктуры Global Infrastructure Partners и кредитный бизнес в частном секторе HPS Investment Partners.

Напомним, чемпион мира по версиям IBF и IBO в легком весе Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) вложился в бизнес, работающий по франшизе известного российского ресторатора и бизнесмена Аркадия Новикова. Новиков был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 2012 и 2018 в РФ, а также членом Высшего совета партии "Единая Россия".