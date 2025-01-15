Активи інвестиційної корпорації виросли завдяки перемозі Дональда Трампа на президентських виборах

Активи компанії BlackRock досягли рекордної позначки в 11,6 трлн доларів у четвертому кварталі 2024 року, оскільки найбільший у світі керуючий активами збільшив прибуток на 21%.

Цьому сприяв прибуток від комісій на тлі зміцнення фондових ринків, повідомляє Yahoo.

Активи під управлінням компанії, що базується в Нью-Йорку, зросли до 11,55 трлн з 10,01 трлн доларів у 2023 році та 11,48 трлн у третьому кварталі 2024 року.

Чистий прибуток BlackRock збільшився до 1,67 млрд доларів, або 10,63 долара на одну акцію за три місяці до 31 грудня. У той же період 2023 року ці показники становили 1,38 млрд і відповідно 9,15 долара.

Зазначається, що активи клієнтів виросли завдяки ралі на американському фондовому ринку після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у листопаді, коли інвестори робили ставки на зменшення корпоративних податків та дерегулювання.

Квартальні результати компанії ознаменували успішне завершення року для BlackRock, метою якої було зміцнення позицій на приватних ринках, що швидко зростають. Для цього корпорація спрямувала близько 25 млрд доларів в інвестиційний фонд інфраструктури Global Infrastructure Partners та кредитний бізнес у приватному секторі HPS Investment Partners.

Нагадаємо, чемпіон світу за версіями IBF та IBO у легкій вазі Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) вклався у бізнес, який працює за франшизою відомого російського ресторатора та бізнесмена Аркадія Новікова. Новіков був довіреною особою Володимира Путіна на президентських виборах 2012 та 2018 у РФ, а також членом Вищої ради партії "Єдина Росія".