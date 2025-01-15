Ломаченко инвестировал деньги в бизнес доверенного лица Путина

Украинский боксер ведет ресторанный бизнес в США

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в легком весе Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) вложился в бизнес, работающий по франшизе известного российского ресторатора и бизнесмена Аркадия Новикова. Новиков был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 2012 и 2018 в РФ, а также членом Высшего совета партии "Единая Россия".

Об этом сообщает "Чемпион". По информации источника, компания боксера Loma Power Holdings инвестировала деньги в ресторан Novikov Beverly Hills в Лос-Анджелесе (США).

Среди совладельцев ресторана (Managers of Members – доверенные лица в управление доли компании) в реестрах от 04/10/2024, кроме Новикова, числится компания Loma Power Holding.

Добавим, что по документам от 11/19/2024, главным исполнительным директором компании Loma Power Holding является Василий Ломаченко, а финансовым директором — его менеджер Эгис Климас. Сообщается, что именно Эгис привлек Василия в этот бизнес.

Новиков лично знаком с Путиным. Среди бизнес-партнеров ресторатора – семьи премьер-министра РФ Михаила Мишустина и эксминистра обороны Анатолия Сердюкова. К слову, российский оппозиционер Алексей Навальный в 2020 году опубликовал видео про коррупционные схемы ресторатора с Мишустиным.

Новиков после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину не осудил Россию за агрессию, но пожелал всем мирного неба.

Напомним, Верховная Рада запретила деятельность на территории Украины церквей, связанных с Россией. Ломаченко угрожал последствиями, если власти примут данный закон.