Пенсии чиновников снизят? В Раде зарегистрировали новый законопроект

Но есть исключения и в этом документе

Верховная Рада зарегистрировала законопроект, благодаря которому планируют сократить пенсии для чиновников и запретить им досрочно выходить на пенсию. Исключения составят участники боевых действий и люди, защищавшие Украину на фронте.

Об этом во время пресс-брифинга сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович. По ее словам, все выплаты пенсионного обеспечения по инвалидности будут рассчитываться по единому принципу без выделения лиц по их прежнему статусу.

"Когда человек нуждается в поддержке в инвалидности, то неважно, это прокурор, или, например, специалист по учету, или, скажем, журналист — не имеет значения. Это человек, нуждающийся в поддержке. Мы должны рассчитывать ту потребность в поддержке, а не спецстатус. Законопроект уравнивает все подходы к начислению пособия по инвалидности, они не зависят от статуса", – отметила чиновница

Кроме того, она сообщила о введении ограничений для пенсий, превышающих 23 тысяч гривен. Изменения окажут влияние на пенсии представителей таких категорий, как силовики, прокуроры и народные депутаты.

"Это, как правило, будут прокуроры и другие топ-чиновники, которые получали очень высокие пенсии. Обычно такие пенсии были получены в результате судебных решений. Таким образом, мы также показываем, что любые манипуляции не будут иметь смысла. И не стимулируем людей обращаться в суд, потому что есть закон, и его нужно соблюдать", – отметила министр.

Жолнович также подчеркнула, что ограничение введено для унификации расчетов пенсий и недопущения несправедливого начисления, которое ранее предоставляло определенным категориям пенсионеров значительные привилегии.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине планируют ввести накопительную пенсию в систему.