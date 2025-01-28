Пенсії чиновників зменшать? У Раді зареєстрували новий законопроєкт

Але є винятки і в цьому документі

Верховна Рада України зареєструвала законопроєкт, завдяки якому планують скоротити пенсії для чиновників та заборонити їм достроково виходити на пенсію. Винятки становитимуть учасники бойових дій та люди, що захищали Україну на фронті.

Про це під час пресбрифінгу повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. За її словами, усі виплати пенсійного забезпечення по інвалідності будуть розраховуватися за єдиним принципом без виокремлення осіб за їхнім попереднім статусом.

"Коли людина потребує підтримки в інвалідності, то неважливо, чи це прокурор, чи, наприклад, фахівець з обліку, чи, скажімо, журналіст — немає значення. Це людина, яка потребує підтримки. Ми маємо розраховувати ту потребу в підтримці, а не спецстатус. Законопроєкт урівнює всі підходи до нарахування допомоги по інвалідності, вони не залежать від статусу", – зазначила посадовиця.

Крім того, вона повідомила про запровадження обмежень для пенсій, які перевищують 23 тисячі гривень. Зміни вплинуть на пенсії представників таких категорій, як силовики, прокурори та народні депутати.

"Це, як правило, будуть прокурори та інші топпосадовці, які отримували дуже високі пенсії. Зазвичай такі пенсії були отримані в результаті судових рішень. Таким чином ми також показуємо, що будь-які маніпуляції не матимуть сенсу. І не стимулюємо людей звертатися в суд, тому що є закон, і його треба дотримуватися", – зазначила міністерка.

Жолнович також наголосила, що обмеження введено для уніфікації розрахунків пенсій і недопущення несправедливого нарахування, яке раніше надавало певним категоріям пенсіонерів значні привілеї.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні планують ввести накопичувальну пенсію систему.