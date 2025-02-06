Клиенты Kyivstar готовят акцию протеста против повышения тарифов и шантажируют оператора

"Киевстар" повысил тарифы: причины и реакции пользователей.

Ведущий украинский оператор телекоммуникаций "Киевстар" обновляет условия некоторых тарифов по подписке. Объясняют они это увеличением своих расходов на закупку генераторов, аккумуляторов, чтобы поддерживать свои сети во время продолжительных блок-аутов.

Украинцы, которые пользуются услугами данного оператора, возмущены необоснованным поднятием цен на тарифы и требуют их снижения. Тем более, цена не равна качеству.

Насколько выросли тарифы?

Согласно официальной информации от компании, среднее повышение тарифов составляет 15–20%. К примеру, тарифный план с базовым пакетом услуг, который раньше стоил 200 грн, теперь обходится в 230-250 грн. Тарифы с большим объемом услуг подорожали на 30-50 грн. в зависимости от их наполнения.

Для пенсионеров "Киевстар" предлагает специальный тариф "LOVE UA Комфорт". Его стоимость в 2025 году составляет 140 грн. в месяц. В этот пакет входят:

60 минут для звонков на номера других операторов;

Безлимитные звонки внутри сети;

6 ГБ мобильного Интернета.

Компания "Киевстар" утверждает, что вложила в энергостойкость свои сети более 1,9 млрд грн. Также к этому побудила экономическая ситуация в стране. Рост цен на электроэнергию, горючее и других ресурсов, заставляет оператора пересматривать ценовую политику.

Клиенты, недовольные политикой "Киевстар" и рассматривают возможность перехода к другим операторам, в частности "Лайфселл" или "Водафон", которые предлагают конкурентные условия. Некоторые пользователи даже призывают к флешмобу, предлагая отказаться от паролей на Wi-Fi, чтобы свести к минимуму зависимость от мобильного интернета.

"Киевстар" уверяет, что повышение тарифов — это вынужденный шаг для сохранения качества услуг. Однако удастся ли компании найти баланс между экономическими вызовами и удовлетворением потребностей абонентов покажет время.

Абоненты ожидают, что мобильные операторы будут прислушиваться к их запросам и предложат более адаптивные тарифные планы.

Большинство украинцев жалуются на плохую связь и некачественный мобильный интернет.

Ранее Телеграф писал, что Vodafon не может сделать дешевые тарифы для пенсионеров.