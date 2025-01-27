Коснется не всех. Когда и на сколько поднимут тарифы lifecell

Повышение цен не затронет некоторых абонентов оператора

Мобильный оператор lifecell анонсировал повышение стоимости тарифов в среднем на 34%, однако изменения коснутся не всех абонентов. Для части пользователей, включая тех, кто перешел по программе MNP, тарифы останутся неизменными.

Изменения будут происходить постепенно с 5 февраля по 20 марта 2025 года и включать пересмотр условий большинства тарифных планов. Об этом сообщает пресс-служба lifecell.

С 5 февраля оператор пересмотрит условия и стоимость 4-недельных пакетов в восьми тарифных планах: "Смарт Лайф", "Просто Лайф", "Вільний Лайф", "Потужний", "Дзвінкий БЕЗМЕЖ", "Вільний Лайф. Регіон", "Platinum Лайф" и "Жара Лайт 2022". К этим тарифам также прекратят подключение новых абонентов.

С 17 февраля по 20 марта закроют ряд тарифных планов, в том числе "Шкільний Лайф", "Пільговий" и "Жара Лайт". 19 февраля изменится стоимость услуг тарифов "Гаджет".

Абоненты могут уменьшить расходы благодаря опции "Тарифная подписка". При оплате 12 или 6 пакетов услуг заранее пользователи получат скидку 15% или 10% соответственно. Дополнительно компания предлагает рассрочку платежа на три месяца.

Повышение цен не затронет новых MNP-абонентов, перенесших номер в lifecell по акции "стоп-цена". Для них стоимость тарифа зафиксирована до конца 2025г.

В компании объясняют пересмотр тарифов ростом затрат на электроэнергию, горючее, аренду и налоги. Последнее повышение цен произошло в сентябре 2023 года и касалось всего 15% абонентов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что не так с тарифами "Киевстар", Vodafone и lifecell. Эксперт объяснил, почему так "хитро" растут цены на связь, нормально ли это, и сделал прогноз по поводу будущих трендов.