В Vodafone объяснили, почему не могут сделать дешевые тарифы для пенсионеров

Похоже, все мобильные операторы не хотят отказываться от навязывания ненужных услуг, чтобы сделать тарифы доступнее

Пенсионеры, которые пользуются услугами Vodafone, просят сделать для них более дешевый тариф без доступа в интернет, однако компания отказывается.

Оператор объясняет это увеличением собственных расходов и утверждает, что предлагает клиентам различные способы сэкономить.

Один из абонентов призвал оператора создать специальный тариф для пожилых людей, не нуждающихся в пользовании интернетом. Он предлагает, чтобы плата за такой тарифный план была в пределах 100-150 гривен, поскольку некоторые пенсионеры не могут платить 200-300 гривен за пользование мобильной связью.

Другой комментатор был более резок в своих высказываниях и написал, что компания просто обдирает людей.

Представители Vodafone отвечали клиентам, что не могут предложить специальный тариф для пожилых людей, не нуждающихся в пользовании интернетом. Причинами являются подорожание электроэнергии, а также необходимость покупать дополнительное оборудование и горючее, чтобы связь бесперебойно работала в условиях войны.

Напомним, ранее клиенты "Киевстар" возмущались тем, что сколько бы абоненты ни просили сделать тариф без интернета, оператор остается глух к их потребностям. В компании ответили, что сегодня мобильный интернет является неотъемлемой частью телеком-услуг, поэтому бесплатные гигабайты входят в любой доступный тариф.