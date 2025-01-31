Сколько нужно не платить за свет, чтобы его отключили

Абоненту предоставляются достаточно короткий срок на устранение долга

Украинцам, которые имеют задолженность за жилищно-коммунальные услуги могут отключить электроэнергию. Недобросовестным потребитялям за 10 дней до отключения должно быть выслано официальное предупреждение.

Для восстановления услуги при этом необходимо будет не только погасить долг, но и дополнительно оплатить подключение. "Телеграф" рассказывает о том, сколько нужно не платить за электричество, чтобы вам отключили услугу и когда предупреждение считается официально полученным.

Если отключение света связано с задолженностью, то за 10 дней до процедуры абонент должен получить уведомление в котором указана сумма задолженности и период, за который не производилась оплата.

За это время у человека есть возможность погасить долг и устранить все нарушения. В таком случае поставки электрической энергии не прекращается. Важно помнить, что если вы не получили соответствующее предупреждение, то на энергопредприятие можно будет подать жалобу или обратиться в суд.

Какой долг нужно накопить, чтобы у потребителя отключили свет

Правительство Украины разрешило отключать бытовых потребителей, которые имеют задолженность за электроэнергию.

Отключить свет у вас могут при следующих условиях:

— сумма задолженности превышает 3000 гривен

— оплата за свет не осуществляется более двух месяцев.

При этом, свет не будут отключать у жителей тех территорий, где ведутся активные боевые действия. Также свет не отключат тем абонентам у которых было повреждено жилище в результате вражеских атак. В таком случае необходимо как можно быстрее сообщить об этом поставщику электроэнергии.

Также важно знать, что датой получения предупреждения об отключении электроэнергии считается:

дата личного вручения с подписью получателя

третий рабочий день после получения по почте заказного письма

третий рабочий день после отправки сообщения на электронную почту абонента

Сколько сейчас украинцы платят за свет

За электроэнергию украинцы до конца отопительного сегона 2025 будут платить по цене 4,32 гривен за 1 кВт-час. Дифференциации тарифа по объему потребления не будет – все украинцы должны платить фиксированную цену.

Продлится этот тариф до 30 апреля 2025 года.

В течение отопительного периода, с 1 октября 2024 года по 1 апреля 2025 года, предусмотрен льготный тариф для потребителей, использующих электроотопительные установки.

Для них устанавливаются следующие тарифы:

• до 2000 потребленных кВт*ч в месяц — 2,64 грн/кВт*ч;

• более 2000 кВт*ч в месяц – 4,32 грн/кВт*ч.

Если же у потребителя установлен двухзонный счетчик, то в ночные часы – с 23:00 до 07:00 – тариф будет составлять 2,16 грн за кВт-час.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что с 1 февраля 2025 года изменится тариф на электроэнергию для тех, у кого отсутствует газовое обеспечение и где отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения.