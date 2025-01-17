Коллекторы отсудили у украинки 100 тысяч гривен. Сколько денег она взяла в микрокредит

Микрозайм обернулся для украинки стотысячным долгом

Полтавский суд обязал местную жительницу оплатить коллекторской компании 100 тысяч гривен из-за неуплаты микрокредита. Женщина оформила ссуду в размере 25 тысяч гривен через мобильное приложение еще в октябре 2023 года и не вернула ее вовремя.

За год из-за начисленных процентов и просрочки платежей сумма задолженности выросла вчетверо. Об этом говорится в решении Ленинского районного суда Полтавы.

Кредит полтавчанка взяла всего на один год. Для оформления займа ей понадобился только мобильный телефон с приложением кредитной компании. Деньги мгновенно поступили на банковскую карточку заемщицы. Правда, за скорость и простоту оформления пришлось платить немалые проценты – 1,99% в день.

Поскольку должница не выполнила своих обязательств, в июле 2024 года кредитор продал долг коллекторской компании. На момент обращения в суд сумма задолженности составила уже 100 тысяч гривен. Из них: 25 тысяч – тело кредита, более 45 тысяч – проценты за пользование ссудой до продажи долга, и почти 30 тысяч – дополнительные начисления за просрочку.

В итоге суд не только удовлетворил требования коллекторов по взысканию задолженности, но и обязал должницу компенсировать расходы на адвоката в размере 10 тысяч гривен и уплатить около 2500 гривен судебного сбора. Таким образом, кредит в 25 тысяч гривен обойдется полтавчанке в более чем 113 тысяч гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что во Львовской области начальника ТЦК осудили за мобилизацию мужчины. Выяснилось, что мобилизованный имел бронь.