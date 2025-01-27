Кому из ВПЛ не дадут субсидию на аренду: в ПФУ назвали четкие критерии

Есть три условия, при которых в субсидии точно откажут

С 29 января внутренне перемещенные лица (ВПЛ, ВПО) могут подать документы для получения субсидии на аренду жилья. Эта помощь будет назначаться семьям, наиболее нуждающимся в финансовой поддержке, по аналогии с жилищной субсидией. Отметим, что эти две выплаты можно получать одновременно.

Субсидия на аренду для ВПЛ рассчитывается индивидуально. Она учитывает финансовую способность семьи платить арендную плату и региональные отличия в стоимости аренды жилья.

Кто может воспользоваться субсидией на аренду?

Право на получение субсидии имеют ВПЛ, выехавшие с оккупированных территорий или зон боевых действий и не имеющие собственного жилья в условно безопасных регионах, или их жилье уничтоженное или непригодное для проживания. Также условием является расход значительной части дохода от 20% на оплату аренды.

В субсидии на аренду откажут, если:

арендатор и арендодатель являются родственниками; арендатор получает государственную помощь на проживание как ВПЛ; арендодатель получает компенсацию по программе "Убежище" за это же жилье.

Как оформить субсидию на аренду

Офлайн – в сервисном центре Пенсионного фонда Украины (ПФУ) или в центре предоставления административных услуг (ЦНАП).

Онлайн – через электронный портал услуг ПФУ или мобильное приложение (необходима электронная подпись арендатора и владельца жилья).

Какие документы нужны?

Для оформления субсидии необходимо подать:

договор найма (по установленной форме);

заявление (по установленной форме);

при необходимости – копии документов, подтверждающих полномочия законного представителя, опекуна или другие особые характеристики.

Документы подаются арендатором и собственником жилья. Если владелец находится в другом регионе или за границей, оформить субсидию можно онлайн через вебпортал ПФУ или мобильное приложение, используя электронную подпись.

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