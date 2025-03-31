"Папик" Боклан или Горбунов? Кто из украинских актеров мог бы сыграть Трампа в фильме о нем

Есть несколько вариантов как для драматических лент, так и для комедийных

Дональд Трамп — бизнесмен, президент США и одна из самых противоречивых фигур современности. Он уже не раз становился тем, чей образ воплощали на экране – от пародий до драм. А что если в Украине решат снять собственную ленту о Трампе?

"Телеграф" обратился к искусственному интеллекту Grok с вопросом о том, кто из украинских актеров мог бы сыграть Дональда Трампа в фильме о нем. Мы учли внешность, жестикуляцию и возраст.

Важно, чтобы тот, кто превратится в президента США, был похож на него. Важны мимика, выразительные черты лица, самоуверенность. Актер, сыграющий Трампа, должен иметь похожую энергетику и уметь передать его манеру говорить. Поскольку президенту США 78 лет, идеальный кандидат – актер среднего возраста. То есть молодые украинские актеры (Тарас Цымбалюк, Александр Рудинский) не подойдут на эту роль.

Богдан Бенюк

По мнению ИИ, первый кандидат на роль Трампа – Богдан Бенюк. Он обладает выразительными чертами лица, крепким телосложением и острым взглядом, который может передать уверенность политика. Он уже играл сложных персонажей. В частности, в фильмах "Серебряная Земля" и "Поводырь".

Фото: коллаж "Телеграфа", сгенерированный Grok

Бенюк мог бы превратиться в Трампа в драматическом фильме. В ленте речь шла о бизнесовом прошлом политика и политические интриги. Однако, по мнению ИИ, актер не сыграл бы президента США в комедийном фильме, ведь Бенюку не хватает легкости.

Алексей Горбунов

Алексей Горбунов имеет пронзительный взгляд, харизму и внешность с выразительными чертами. Поэтому, по мнению искусственного интеллекта, он еще один идеальный кандидат на роль Трампа. Этот актер легко перевоплощается в кадре и в драматических, и в комедийных персонажей ("Статский советник", "Слуга народа"). И хоть Горбунов темноволосый, это можно исправить с помощью грима.

Фото: Getty Images, коллаж "Телеграфа"

Алексей Горбунов стал бы идеальным актером на роль Трампа в сатирическом фильме, по мнению ИИ. Актер смог бы показать политика не только как президента США, но и как шоумена одновременно, но не без украинского юмора.

Стас Боклан

У Станислава есть выразительные черты лица, светлые волосы и большой талант. Он умеет перевоплощаться как в серьезных драматических персонажей ("Поводырь"), так и в юмористических ("Слуга народа").

Фото: сгенерирован Grok, коллаж "Телеграфа"

Боклан стал бы идеальным "Дональдом Трампом" в комедийном фильме о политике. Он передал бы манеру президента США говорить, но и придал бы ему украинского колорита.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто из голливудских актрис подошел бы на роль Елены Зеленской в фильме о ней. Искусственный интеллект считает, что вариант есть только один.