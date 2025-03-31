У Украины есть собственные надежные решения против российских КАБов — советник Зеленского

Россия постоянно терроризирует украинские города КАБами

У украинских военных несколько эффективных способов борьбы с управляемыми авиационными бомбами (КАБами), которые Россия использует для обстрелов украинских городов. Самыми действенными мерами являются уничтожение заводов-производителей КАБов, складов их хранения, аэродромов базирования и самолетов-носителей непосредственно в воздухе.

Об этом рассказал Александр Камышин, советник Президента Украины по стратегическим вопросам во время разговора с Сергеем Жаданом в программе "Сценарий парада на Красной площади" на Радио Хартия.

"У нас есть несколько решений против КАБов, но самое надежное решение — это уничтожение заводов производителей КАБов, складов с КАБами, аэродромов, откуда носители КАБов идут, и уничтожение самих носителей, когда они в воздухе. Вот четыре действенных способа борьбы с КАБами. Все четыре мы способны нашими изделиями обеспечивать".

Советник Президента подчеркнул, что главное — применять эти методы системно и регулярно. Другие способы, такие как сбивание самих КАБов или их отвод средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), используются только тогда, когда основные четыре подхода не сработали.

Камышин также отметил, что у Украины уже год есть собственные средства дальнего поражения, которые эффективно поражают военные объекты в глубине России. "Пока мы ждали от наших партнеров разрешения избивать их, мы уже год имеем свои средства, которыми системно доезжаем, попадаем в глубины России, по их объектам военного назначения. Это хороший пример того, что мы способны сами", — добавил он.

Ранее "Телеграф" также писал о том, что Украина в скором времени получит новые бомбы GLSDB.