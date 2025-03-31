Не "житница Европы". Советник Зеленского сказал, какой страной должна стать Украина

Украина всегда умела производить — и сто лет назад и сейчас

Украину системно затягивали в аграрную "историю" и даже называли "житницей Ввропы". Когда началась полномасштабная война, стране явно показали, что ее аграрная продукция может быть никому не нужна. Украина стала перестраиваться и сегодня это не аграрная страна, а арсенал свободного мира.

Такое мнение высказал советник Президента Украины по стратегическим вопросам, экс-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины (2023-2024) и глава "Укрзализныци" в один из самых горячих периодов ее истории, 2022-2023 Александр Камышин в разговоре с Сергеем Жаданом для Радио Хартия из цикла "Сценарій параду на Червоній площі".

По его словам, Украина всегда умела производить — и сто лет назад и сейчас. Различие только в новых технологиях. Например, раньше была "шабля" как холодное оружие, а сегодня "Шабля"— это турель на наземный роботизированный комплекс.

Фото: Олександр Ратушняк

"Если раньше из проволоки делался чеснок (военное заграждение из нескольких соединенных звездообразных острых стальных штырей, направленных в разные стороны — ред.), то сейчас это противопехотная мина. Если раньше лодку-чайку начиняли порохом и отправляли на вражескую флотилию, то сегодня это морские дроны. Мы всегда умели производить. Мы об этом забыли. У нас есть хорошее слово — "зброяр". У нас есть хорошая каста "зброярів". Мы об этом должны упомянуть.

Нас системно загоняли в другую историю. 1985 год, Deutsche Bank делает исследования и говорит: 49% всего агропродукта СССР произведено в РСФСР. И называет УССР житницей Союза. Мы этому радуемся. Развалился Союз. Мы все еще говорим, что мы житница, Союза нет, то мы житница Европы, и мы бежим в этой концепции десятки лет. Мы говорим: Украина – аграрная страна. Если к нам приходит европейский банк, он называется Credit Agricole Bank, аграрный банк. Если у нас в Forbes появляется пара десятков аграрных бизнесменов, по сути потихоньку вымещающих оттуда других предпринимателей, то мы становимся действительно аграрной страной", — отметил собеседник.

Справка: Выражение "Украина — житница Европы" связано с традиционной исторической ролью Украины как важного производителя зерна и других сельскохозяйственных продуктов для региона. Оно отмечает важность Украины как ключевого поставщика зерна и продовольствия на европейский рынок.

Камышин подчеркнул, что впервые понял, что страна бежит не по тому пути, когда посмотрел рейтинг европейских стран по судьбе агросектора в структуре ВВП. Наша страна была третьей. Первыми и вторыми, вероятно, были Албания и Черногория.

"Я понял, что нам не нужно тягаться дальше в этой игре, но продолжил бежать в этой концепции. У меня был аграрный бизнес, крупная компания, которая обслуживала комбайнами крупные аграрные предприятия. У меня был колхоз, и я жил в этой концепции тоже. Когда началась война, нам всем показали, что ваша аграрная продукция может быть никому не нужна. Без нее мир проживет. Никому не нужно ваши 50 миллионов тонн кукурузы в год, оставьте себе", — объяснил Камышин.

Он вспомнил, как было сложно в первый год, когда пробовали все это вывезти на западные пограничные переходы. Камышин подчеркнул, что тогда никто не готов был получать миллионами тонн нашу кукурузу.

"Мы начали перестраиваться, и сегодня мы перестраиваемся как арсенал свободного мира. Нас пробовали на каком-то этапе сделать полигоном, местом, где приезжают, испытывают, потом возвращаются к себе и там дорабатывают. Это неправильный путь", — считает собеседник Жадана.

По окончании войны Украине будут необходимы большие средства на восстановление. Есть два выхода — либо просить деньги у партнеров, либо продавать то, что страна научилась производить за время войны и честно зарабатывать на восстановление.

Камышин добавил, что весь свободный мир и демократические страны уважают нации, которые умеют производить и зарабатывать честным трудом на свое восстановление. По его мнению, то что научилась производить Украина, очень потребуется нашим стратегическим партнерам в других регионах.

"Если две большие армии стоят друг против друга полностью вооружены, они не разойдутся по домам. Надо быть готовым к тому, что не будет все хорошо. Мы возвращаем нашей стране субъектность. Мы не просто просим помощи, мы даем ценность", — подытожил Камышин.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что польские фермеры приступили к блокаде границы с Украиной 9 февраля 2024, требуя отменить решение о беспошлинной торговле Украины с ЕС.

25 февраля 2024 произошла самая масштабная диверсия: поляки повредили 8 вагонов с украинской кукурузой и высыпали зерно на колее. Из 8 вагонов высыпалось до 180 тонн кукурузы, большую часть собрали, но 30 тонн придется утилизировать.

За украинское зерно, высыпанное из грузовых вагонов на пути, будут платить те, кто его рассыпал. Повреждение частной собственности в любой цивилизованной стране – это нарушение законодательства.