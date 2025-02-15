Мобильные тарифы для тех, кто не звонит по телефону: что предлагают операторы
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Выбираем мобильный тариф для тех, кто не нуждается в частых звонках.
Современные тарифы мобильных операторов часто нацелены на пакеты с огромным количеством минут для звонков. Но что делать тем, кто почти не звонит по телефону, но пользуется мобильным интернетом или нуждается в номере для минимальной связи?
Рассмотрим самые выгодные тарифные планы от Киевстар, Vodafone и Lifecell для тех, кто не совершает много звонков.
Киевстар — тариф "LOVE UA Магнит"
• Стоимость: 100 грн/4 недели (сейчас действует акция на 12 месяцев)
• Интернет: 20 ГБ
• Звонки: 1200 минут на Киевстар и другие мобильные по Украине
• Дополнительно: это тариф действует только если переходите на Киевстар со своим номером.
Кому подойдет: Тариф оптимален для тех, кто больше пишет, чем звонит по телефону.
Vodafone — тариф "Family Plus"
• Стоимость: 80 грн/месяц
• Интернет: 2 ГБ
• Звонки: 100 минут на все сети Украины
• Дополнительно: Безлимит на мессенджеры (Viber, WhatsApp, Telegram)
Кому подойдет: Для тех, кто предпочитает общение через мессенджеры и видеозвонки. Достаточно 100 минут для редких звонков.
Lifecell — тариф "Интернет БЕЗГРАНИЦ"
• Стоимость: 100 грн/4 недели
• Интернет: Безлимит
• Звонки: Безлимит в сети Lifecell, 250 минут на другие сети
• Дополнительно: Соцсети без ограничений
Кому подойдет: Для активных пользователей интернета, которые редко звонят по телефону, но много времени проводят в сети.
Альтернатива – тариф на год или электронные SIM-карты (eSIM)
Если вам нужен номер для банка или минимальный пакет услуг, обратите внимание на годовые пакеты от операторов. Например:
• Киевстар Smart SIM — оплата ежегодно с минимальным пакетом услуг.
• Lifecell "eSIM для мессенджеров" – для активных пользователей Telegram, Viber, WhatsApp.
Выбирайте тариф под свои привычки: общение в мессенджерах, интернет или минимум звонков. Актуальные условия и акции можно всегда проверить на официальных сайтах операторов.
Ранее "Телеграф" писал о том, что Lifecell массово закрывает тарифы: какие изменения ждут абонентов?