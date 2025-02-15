Мобильные тарифы для тех, кто не звонит по телефону: что предлагают операторы

Выбираем мобильный тариф для тех, кто не нуждается в частых звонках.

Современные тарифы мобильных операторов часто нацелены на пакеты с огромным количеством минут для звонков. Но что делать тем, кто почти не звонит по телефону, но пользуется мобильным интернетом или нуждается в номере для минимальной связи?

Рассмотрим самые выгодные тарифные планы от Киевстар, Vodafone и Lifecell для тех, кто не совершает много звонков.

Киевстар — тариф "LOVE UA Магнит"

• Стоимость: 100 грн/4 недели (сейчас действует акция на 12 месяцев)

• Интернет: 20 ГБ

• Звонки: 1200 минут на Киевстар и другие мобильные по Украине

• Дополнительно: это тариф действует только если переходите на Киевстар со своим номером.

Кому подойдет: Тариф оптимален для тех, кто больше пишет, чем звонит по телефону.

Vodafone — тариф "Family Plus"

• Стоимость: 80 грн/месяц

• Интернет: 2 ГБ

• Звонки: 100 минут на все сети Украины

• Дополнительно: Безлимит на мессенджеры (Viber, WhatsApp, Telegram)

Кому подойдет: Для тех, кто предпочитает общение через мессенджеры и видеозвонки. Достаточно 100 минут для редких звонков.

Lifecell — тариф "Интернет БЕЗГРАНИЦ"

• Стоимость: 100 грн/4 недели

• Интернет: Безлимит

• Звонки: Безлимит в сети Lifecell, 250 минут на другие сети

• Дополнительно: Соцсети без ограничений

Кому подойдет: Для активных пользователей интернета, которые редко звонят по телефону, но много времени проводят в сети.

Альтернатива – тариф на год или электронные SIM-карты (eSIM)

Если вам нужен номер для банка или минимальный пакет услуг, обратите внимание на годовые пакеты от операторов. Например:

• Киевстар Smart SIM — оплата ежегодно с минимальным пакетом услуг.

• Lifecell "eSIM для мессенджеров" – для активных пользователей Telegram, Viber, WhatsApp.

Выбирайте тариф под свои привычки: общение в мессенджерах, интернет или минимум звонков. Актуальные условия и акции можно всегда проверить на официальных сайтах операторов.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Lifecell массово закрывает тарифы: какие изменения ждут абонентов?